¡Por las nubes!: los aeropuertos peruanos que marcaron récord de pasajeros en 2025

Los aeropuertos regionales despegaron con fuerza en 2025: mientras Cusco consolida su liderazgo y varias regiones aceleran su crecimiento, Madre de Dios sorprendió en diciembre con el mayor salto del país.

En el 2025, viajar por el Perú dejó de ser plan y se volvió impulso. Las rutas aéreas hacia distintas regiones del país despegaron con fuerza y marcaron un año récord. Según cifras de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), más de 44.7 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en el país, es decir, 2.3 millones más que en el 2024.

Se trata del mayor volumen registrado en la historia de la aviación comercial peruana. Del total de viajeros en el 2025, 32.6 millones correspondieron a vuelos nacionales y 12.1 millones a internacionales, reflejando un renovado dinamismo del turismo interno.

Marcelo Huaquisto, economista de ComexPerú, destacó estos resultados, pero resaltó que los aeropuertos regionales requieren intervenciones urgentes para ampliar su capacidad y ofrecer mejores servicios a los usuarios.

Aeropuertos que despegaron en el 2025

Sin incluir Lima, estos fueron las regiones con mayor movilización de pasajeros en el 2025, de acuerdo a las cifras de Corpac, recopiladas por ComexPerú.

Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en Cusco: 4.8 millones

Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: 2.4 millones

Aeropuerto Internacional Guillermo Concha Ibérico de Piura: 1.3 millones

Aeropuerto de Juanjuí en San Martín: 1.2 millones

Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta de Loreto: 1.1 millones

Los terminales que más crecieron porcentualmente en el 2025 fueron Áncash, con un alza interanual del 121%; Madre de Dios, con 51.9%; Tacna con 27.4%; Ayacucho, con 17.9%; y Amazonas, con 16.7%. En contraste, los de peor desempeño fueron Junín, con una caída del -46%; Huánuco, con un retroceso de -15.5%; y La Libertad -7.9%.

Mientras tanto, durante el 2025, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, puerta principal de ingreso a nuestro país, movilizó un total de 27.4 millones de pasajeros.