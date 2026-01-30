Vuelos directos Barcelona–Lima desde junio: esta es la estrategia del Mincetur para reactivar el turismo

En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Ciudad de Panamá, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, conversó con RPP y se refirió al sector turismo. Si bien aún no se alcanzan los niveles prepandemia (con más de 4 millones de visitantes en 2025 frente a la meta de 5 millones), la ministra señaló que la estrategia actual se basa en la diversificación de la oferta.

Mera destacó la reciente incorporación del Perú a la Red Mundial de Turismo Religioso durante la feria Fitur y el impulso al turismo de naturaleza y aventura. Asimismo, resaltó hitos en conectividad aérea:

Vuelos directos Barcelona-Lima: Iniciarán en junio con una frecuencia de tres veces por semana.

Iniciarán en junio con una frecuencia de tres veces por semana. Nuevos convenios aéreos: Trabajo articulado con el Ministerio de Transportes para revisar la política de "cielos" y atraer más aerolíneas.

Sobre el debate en torno a la TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) y su posible impacto en la competitividad, la ministra indicó que se están integrando mesas de trabajo para atender las preocupaciones de los gremios tanto en turismo como en carga de exportación.

Gestión integral de Machu Picchu

En cuanto a la situación de Machu Picchu, la ministra informó que se vienen implementando medidas concretas para una gestión sostenible. Entre ellas, destaca una transferencia de S/ 1.8 millones para realizar un estudio de carga con estándares internacionales que determine la capacidad real de atención del santuario y el parque arqueológico.

"Estamos a portas de lograr un entendimiento", mencionó respecto al complejo tema del transporte, el cual se trabaja de manera articulada con gobiernos locales, regionales y el Ministerio de Cultura.

Este conjunto de acciones busca consolidar al Perú como un hub regional tanto para el comercio como para el turismo, apoyado en un marco jurídico estable proporcionado por sus 23 acuerdos comerciales vigentes.

Cifras de exportación peruana

Finalmente, detalló que al cierre de noviembre, las exportaciones habían superado los récords alcanzados en todo el año 2024.

“El 2024 exportamos 74,664 millones de dólares. En noviembre del año pasado exportamos 79,000 millones y esperamos cerrar diciembre con casi 90,000 millones de dólares exportados al mundo”, afirmó Mera.

Respecto al panorama internacional y el impacto de los aranceles de la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, la ministra aclaró que, aunque el tema se mantiene en conversación con el gobierno estadounidense, el comercio bilateral no se ha visto afectado significativamente, incrementándose en un 20 % durante el último año.