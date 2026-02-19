¿Boom aéreo?: Perú amplía rutas y potencia exportaciones vía carga aérea

Con más rutas internacionales, nuevas frecuencias y un mayor dinamismo en la carga aérea, el Perú acelera su posicionamiento como centro de conexión regional.

Tras la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en el 2025, el Perú busca consolidarse como un hub aéreo en la región y trabaja en ampliar su red de conexiones internacionales, atraer nuevas aerolíneas y fortalecer la infraestructura logística para pasajeros y carga.

El transporte aéreo se ha consolidado como la segunda vía más importante para el comercio exterior peruano, concentrando el 23 % del valor total de las exportaciones, equivalente a US$ 20 700 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.5 % entre 2011 y 2025, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Ampliación de rutas

La expansión aérea toma velocidad. La aerolínea Fly Level iniciará operaciones en junio con tres vuelos semanales en la ruta Barcelona–Lima–Barcelona, lo que permitirá movilizar alrededor de 900 pasajeros por tramo cada semana y reforzar la conexión directa con Europa.

A ello se suman más frecuencias desde mercados estratégicos. Air France incrementó de siete a diez sus vuelos semanales entre París y Lima; Air Transat añadió una frecuencia mensual en la ruta Toronto–Lima, sumando cerca de 800 pasajeros adicionales por tramo; y Arajet ampliará desde julio su conexión con Punta Cana, pasando de cinco a seis frecuencias semanales. En conjunto, estas mejoras representan más de 8 mil pasajeros adicionales al mes con nuevas alternativas para ingresar o salir del país.

No obstante, como se recuerda LATAM Airlines Perú anunció en diciembre del año pasado la cancelación de seis rutas internacionales desde el 29 de marzo de 2026, cuatro ya operativas y dos previstas, tras la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia en el Jorge Chávez.



Mientras tanto, en el mercado interno, la conectividad también se fortalece. ATSA Airlines opera tres frecuencias semanales entre Lima y Andahuaylas, acortando distancias y mejorando la integración territorial. Además, la aerolínea SKY reiniciará vuelos hacia Chiclayo desde el 13 de julio, ampliando la oferta en el norte del país.

¿Y las importaciones?

En el caso de las importaciones, el 11.1 % del valor total nacional, equivalente a US$ 6 300 millones, ingresa por vía aérea y registra un crecimiento sostenido de 3.0 % anual. Esta dinámica confirma el papel estratégico del transporte aéreo para mercancías de alto valor, componentes tecnológicos, insumos médicos y productos que requieren tiempos de entrega precisos.

En cuanto a las exportaciones, el 91.2 % del valor enviado por vía aérea se concentra en seis destinos clave: India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Estados Unidos y Australia.