¿Sabes qué incluye el precio de tu pasaje aéreo? Nueva norma obliga a detallar todos los cargos

Antes, los usuarios veían un precio inicial del pasaje, pero al avanzar en la compra aparecían cargos adicionales como impuestos, tasas aeroportuarias u otros costos. La nueva norma busca que desde el inicio se informe el precio total y el detalle de cada cargo, para evitar sorpresas al momento de pagar.

Ahora los pasajeros podrán conocer con mayor claridad qué impuestos y cargos forman parte del precio final que pagan por sus viajes en avión. Una nueva norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca reforzar la transparencia en la venta de boletos en el país y establece medidas para obligar a las aerolíneas a informar con claridad el precio total del pasaje desde el momento de la reserva o compra.

Se trata de una modificación al reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y establece que las aerolíneas deberán informar de forma clara el precio total del pasaje desde el momento de la reserva, incluyendo el detalle de impuestos, tasas aeroportuarias y otros cargos que forman parte del costo final.

La modificación busca evitar situaciones en las que los usuarios ven un precio inicial del pasaje, pero durante el proceso de compra aparecen cargos adicionales que elevan el monto final. Con la nueva regla, el objetivo es que el pasajero conozca desde el inicio cuánto pagará realmente por su viaje.

Además, si existen costos que no estén incluidos en el precio del pasaje, las aerolíneas deberán informarlo de forma expresa y señalar cómo se realizará su pago.

¿Qué otros costos incluye un boleto de avión en Perú?

Además de la tarifa del transporte aéreo, el precio de un pasaje en Perú suele incorporar varios cargos obligatorios relacionados con impuestos y el uso de la infraestructura aeroportuaria. Estos conceptos forman parte del costo final que pagan los pasajeros al momento de comprar un vuelo y están vinculados a servicios operativos y de seguridad en los aeropuertos.

Entre los principales cargos que pueden aparecer en el precio del boleto figuran la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de Transferencia, el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto al Turismo por Llegadas Internacionales, así como la tasa de embarque y algunos cargos administrativos aplicados por las aerolíneas. Estos conceptos pueden variar según la ruta, el aeropuerto de origen y si se trata de un vuelo nacional o internacional.