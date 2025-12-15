¿No era el internet más veloz? Win es multado con más de S/ 474 mil por publicidad engañosa: sepa qué pasó

WI-Net Telecom S. A. C. (Win) recibió una multa de 88.75 UIT (S/ 474,812.5) por la difusión de publicidad considerada engañosa sobre las características de su servicio de internet fijo; así lo determinó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD).

La resolución del Indecopi responde a una denuncia presentada por América Móvil Perú S.A.C. (América Móvil).

Afirmaciones engañosas y percepción incorrecta

La Comisión concluyó que los anuncios de Win contenían afirmaciones que podían "inducir a error al consumidor al presentar beneficios que no estaban sustentados o que no se correspondían con las prestaciones reales de la empresa".

Durante el proceso de investigación, la CCD identificó mensajes clave que no reflejaban la realidad del servicio ofrecido. La resolución cita específicamente frases como:

“Con el plan más veloz, navega al toque y sin complicaciones”.

“Con Win no tendrás retrasos en tu señal”.

Para el Indecopi, la difusión de estos mensajes generó una "percepción incorrecta en los consumidores y afectó la competencia en el mercado de telecomunicaciones".

Detalles de la sanción y órdenes adicionales

La empresa recibió multas diferenciadas por cada uno de los 42 anuncios. Las sanciones económicas más elevadas, que superaron las 10 UIT individualmente, se aplicaron a los anuncios que gozaron de "mayor alcance".

Como medida adicional a la sanción monetaria, Indecopi ordenó el "cese inmediato y definitivo de todos los anuncios en mención", fundamentando esta decisión en el riesgo de que estos mensajes puedan volver a difundirse.

Es importante precisar que esta es una decisión de primera instancia administrativa. Tanto América Móvil como Win se encuentran dentro del plazo legal para presentar sus respectivas apelaciones. De presentarse recursos, estos serán evaluados y elevados a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, que constituye la segunda y última instancia administrativa.