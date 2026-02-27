World Mining Congress 2026 es declarado de interés internacional por la Cancillería: ¿Qué implica para el Perú?

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió la Resolución de Secretaría General N.° 0076-2026-RE, mediante la cual se declara de interés internacional la realización del 27th World Mining Congress (WMC). Este evento de envergadura global tendrá lugar en la ciudad de Lima del 24 al 26 de junio de 2026.

La resolución oficial subraya que este encuentro es importante para el posicionamiento del Perú en la industria minera mundial. Según el documento, el WMC 2026 contribuirá significativamente al fortalecimiento de la cooperación internacional, la atracción de inversiones y el intercambio de conocimientos especializados entre los actores más relevantes del sector.

Además, se reconoce que las ponencias especializadas permitirán que el país destaque en foros globales, impactando positivamente en la promoción del desarrollo minero en territorio peruano, en concordancia con los objetivos estratégicos del Ministerio de Energía y Minas.

Minería responsable y transición energética

Uno de los puntos clave destacados por la Cancillería es que el evento propicia la imagen del Perú como un referente en minería moderna, responsable y sostenible. Esta visión está alineada con los desafíos actuales de la transición energética global, la seguridad en el suministro de minerales críticos y el desarrollo económico sostenible.

El World Mining Congress es considerado uno de los foros más importantes a nivel mundial y reunirá en suelo peruano a:

Autoridades gubernamentales.

Líderes empresariales.

Académicos de prestigio.

Expertos internacionales.

Para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), institución encargada de organizar esta edición, esta declaratoria representa un respaldo institucional de alto nivel. Este reconocimiento reafirma el compromiso del Estado peruano con el éxito del congreso y proyecta al país como el epicentro de las discusiones sobre las agendas prioritarias para el futuro de la minería.