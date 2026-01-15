XVI Simposio de la SNMPE: la economista Dambisa Moyo será la oradora principal

Moyo es reconocida por TIME como una de las figuras más influyentes del mundo en economía y liderazgo global.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció la participación de la Dra. Dambisa Moyo como oradora principal del SIMPOSIO - XVI Encuentro Internacional de Minería, que se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo del 2026 en el JW Marriott Hotel en Lima.

En su conferencia magistral, Moyo analizará cómo un país con el potencial del Perú puede diseñar estrategias que maximicen sus oportunidades – especialmente en sectores como la minería- y transformarlas en un crecimiento sostenido, competitivo y responsable.

Su participación en el SIMPOSIO ofrecerá una visión global, rigurosa y actualizada sobre la economía internacional, el crecimiento sostenible, la inversión responsable y la redefinición de los modelos de desarrollo y relacionamiento en un contexto de transición energética.

¿Quién es Dambisa Moyo?

La Dra. Moyo, nacida en Zambia y criada entre África y Estados Unidos, es una de las economistas más influyentes del panorama global. Ha estudiado en las universidades de Harvard y Oxford, y desarrollado gran parte de su carrera en el Banco Mundial y Goldman Sachs.

Su trabajo se centra en crecimiento económico, geopolítica, sostenibilidad corporativa y estrategias de inversión, destacando por su capacidad para traducir análisis complejos en decisiones económicas de alto impacto.

Se define como una “eterna optimista” sobre el potencial de los países en desarrollo. En una reciente entrevista con Forbes señaló: “Crecí en una economía pobre. A lo largo de mi vida escuché muchas veces: No puedes hacerlo. No puedes ir a Harvard. No puedes ir a Oxford. Pero crecí en un hogar donde mis padres nunca nos desanimaron. En mi doctorado me enfoqué en el ahorro porque es un motor esencial del crecimiento económico.”

La escritora del bestseller “Al borde del caos”, señala que si los países en desarrollo quieren aprovechar sus ventajas, — recursos naturales, ubicación y crecimiento demográfico— deben acompañarlo de reformas que miren al largo plazo, mejoren las instituciones, la gobernanza, la educación, la diversificación económica y la integración global. La política pública que se quede en lo inmediato o sin visión estructural corre el riesgo de quedar 'al borde del caos'.

La Baronesa Moyo de Knightsbridge, título otorgado por ser miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, es miembro de varias juntas directivas de alcance global, entre ellas Chevron, 3M y Condé Nast, y del Comité de Inversiones del Fondo Patrimonial de la Universidad de Oxford. Además, es miembro de la American Academy of Arts and Sciences.

Autora de libros best-sellers internacionales- Cuando la ayuda es el problema, Cómo se perdió Occidente, El ganador se queda con todo, Al borde del caos, entre otros –es doctora en Economía por la Universidad de Oxford y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Su obra destaca por el estudio de las consecuencias imprevistas en políticas públicas y económicas, un tema transversal a sus investigaciones sobre la pobreza, crecimiento, pensiones y sostenibilidad del desarrollo.

Además de figurar en la lista de TIME como una de las personas más influyentes y destacadas en liderazgo económico, sus análisis han sido publicados en medios de prestigio como Financial Times, The Wall Street Journal, Barron’s y Harvard Business Review.