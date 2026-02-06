¡Tu quincena por Yape o Plin! Así funcionará el pago de tu sueldo con billeteras digitales

El Poder Ejecutivo publicó el reglamento de la ley que autoriza el uso de billeteras digitales para el pago de sueldos y otras obligaciones laborales. La norma detalla las condiciones y precisiones que deberán considerar los trabajadores que opten por recibir su remuneración mensual a través de estas plataformas digitales.

Los trabajadores ya podrán recibir el depósito de su remuneración mensual a través de billeteras digitales, como Yape o Plin. El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N.° 32413, que habilita esta modalidad como alternativa a las cuentas bancarias tradicionales.

¿Cómo funciona?

El trabajador elige de manera libre e informada la cuenta en la que desea recibir su remuneración, ya sea una cuenta bancaria o una cuenta de dinero electrónico vinculada a una billetera digital autorizada.

Si el trabajador decide recibir su sueldo por Yape o Plin deberá comunicárselo al empleador dentro de los diez días hábiles de iniciada la relación laboral. Esta decisión puede ser modificada en cualquier momento durante el vínculo laboral.

El empleador realiza el depósito, sin generar costos para el trabajador, y el pago debe efectuarse de forma íntegra y dentro de los plazos establecidos por la ley, bajo supervisión de la SBS y con billeteras interoperables autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú.

El pago del salario se acredita con la boleta de pago o con la constancia correspondiente cuando el depósito se realice a través de terceros, ya sea en formato físico o digital.

Lo que debe tener en cuenta el empleador

De acuerdo al reglamento estas situaciones son consideradas infracciones sancionables:

- Obligar o presionar al trabajador para recibir su remuneración en una determinada entidad financiera o billetera digital

- Impedir o retrasar el cambio de la cuenta elegida por el trabajador

¿Y en el sector público?

El reglamento precisa que para los trabajadores del sector público esta opción se aplicará progresivamente, cualquiera sea su régimen, sin restringir ni condicionar dicho derecho, conforme a lo que disponga el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público.