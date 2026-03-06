Estrella de 'El Precio de la Historia' pide ayuda para pagar sus facturas médicas tras sufrir un accidente

Corey Harrison, estrella del reality El Precio de la Historia (Pawn Stars), está pidiendo ayuda económica a sus seguidores luego de sufrir un grave accidente en motocicleta ocurrido en enero en Tulum, México. El hecho se produjo pocos días antes de la boda de su padre, Rick Harrison, con Angie Polushkin.

Según una página de GoFundMe creada por su amigo Aron Chambers, el accidente dejó al también empresario con 11 fracturas en la caja torácica, una conmoción cerebral y hemorragia interna. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado durante 14 días, hasta que -según explicó Chambers- la cuenta superó sus posibilidades económicas.

Debido a los altos costos médicos, Corey, de 42 años, dejó el hospital en contra de las recomendaciones médicas y regresó a su vivienda en Tulum. Allí tuvo que recurrir a un médico a domicilio por el dolor que sufría.

I’ve done it again and crashed a bike before my dad’s wedding twice in my life. I’ve never messed up like this before. I broke 11 ribs or 11 things in my ribs. I feel like Forrest Gump. Sorry I missed your wedding, Pops. We’ll do an episode about it on the Corey Harrison show pic.twitter.com/bbrqzwVyuu — corey harrison (@corey_harrison) January 26, 2026

Cirugías le salvaron la vida

Días después, sus niveles de oxígeno descendieron a niveles peligrosos. Ante esta situación, fue trasladado en auto durante más de cuatro horas hasta un centro médico en Mérida, donde la atención resultaba más accesible. A su llegada, los médicos descubrieron que una de sus costillas se había fracturado y estaba presionando su pulmón, inmediatamente fue sometido a tres cirugías que le salvaron la vida.

Tras permanecer hospitalizado 18 días más, fue dado de alta y se enteró que los gastos médicos superaban los 100 mil dólares. Según Chambers, el actor agotó sus ahorros y llevó sus tarjetas de crédito al límite para cubrir parte de los costos. También indicó que Harrison aún no está lo suficientemente fuerte como para regresar a Estados Unidos y continuar con su tratamiento.

El propio Corey declaró a TMZ que actualmente no está participando en El Precio de la Historia, aunque todavía recibe algunos ingresos por las repeticiones del programa. Su padre, Rick Harrison, dijo al mismo medio que su hijo "es un hombre adulto y manejará su vida como considere".