Creador de la 'Macarena' critica que la Casa Blanca haya usado su canción en un video sobre la guerra en Irán

El músico español Antonio Romero Monge, miembro del dúo Los del Río y creador de la popular canción Macarena, lamentó que su música haya sido empleada por la Casa Blanca en un video distribuido en redes sociales con imágenes de los bombardeos a Irán.

En declaraciones a medios locales, Romero Monge dijo sobre la más famosa de sus canciones que "la gente puede hacerla suya a su antojo", pero que él la compuso "para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz".

El cantante, que aseguró que 33 años después de su creación Macarena sigue siendo "la canción más popular del mundo", bromeó imaginando la posibilidad de que, después del uso hecho de ella por la Casa Blanca, "la pongan de moda en los tanatorios".

"Se me pusieron los vellos de punta"

Ya sin humor, añadió que al ver el video distribuido por la Casa Blanca de los bombardeos a instalaciones iraníes acompañado de la música de su Macarena se le han puesto "los vellos de punta" y se ha preguntado "por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática" para eso.

Los del Río compusieron Macarena en 1993 y, tras popularizarse en España, su éxito se extendió internacionalmente hasta el punto de que durante la campaña presidencial estadounidense de 1996 Hillary Clinton y Al Gore la bailaron frente al público.

