Emma Watson fue captada besando a multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, expareja de Belinda

La actriz Emma Watson fue captada en el aeropuerto JFK de Nueva York besando al empresario multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, expareja de la cantante Belinda.
De acuerdo con la revista Quién, ambos fueron vistos por primera vez a finales de 2025 en Courchevel, en los Alpes franceses. También fueron captados en Punta Mita, una península ubicada a unos 16 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.
Antes de ser relacionada con el empresario, Watson tuvo un romance en 2022 con Brandon Green, hijo del empresario de la moda Sir Philip Green.
En septiembre pasado, durante una aparición en el pódcast On Purpose, la actriz se refirió brevemente a su vida sentimental y comentó que prefiere salir con personas que no estén demasiado familiarizadas con su trabajo como actriz.
"Quiero que alguien aprecie mi trabajo, pero creo que saber que no tienes que lidiar con ese grado extra de rareza ayuda, es un alivio", explicó.
Watson también contó que, en ocasiones, algunas personas se disculpan con ella por no haber visto sus películas. "Por favor, no se disculpen. Para mí eso es maravilloso", señaló. "Es como música para mis oídos saber que no vas a estar lidiando constantemente con eso".
¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, la nueva conquista de Emma Watson?
Baillères pertenece a una de las familias empresariales más conocidas de México y está vinculado al Grupo Bal, un conglomerado fundado por el empresario Alberto Baillères, según Cosmopolitan. El grupo tiene presencia en sectores como la minería, los seguros, las finanzas y hasta en cadena de tiendas departamentales.
El empresario estudió en el internado suizo Le Rosey y en la escuela Ransom Everglades de Miami. Más adelante continuó su formación en México, en el Colegio Vista Hermosa y en el Cumbres; posteriormente obtuvo un título en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de acuerdo con Us Weekly.
Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Lok, una empresa de tecnología enfocada en inteligencia artificial.
Entre 2022 y 2024, Baillères fue vinculado sentimentalmente con la cantante y actriz mexicana Belinda. En 2025, la artista lanzó la canción Heterochromia, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre una posible referencia al empresario, ya que el título alude a la heterocromía, una condición que provoca que una persona tenga los ojos de distinto color, una característica que él posee.