Emma Watson fue captada besando a multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, expareja de Belinda

La actriz Emma Watson fue captada en el aeropuerto JFK de Nueva York besando al empresario multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, expareja de la cantante Belinda.

De acuerdo con la revista Quién, ambos fueron vistos por primera vez a finales de 2025 en Courchevel, en los Alpes franceses. También fueron captados en Punta Mita, una península ubicada a unos 16 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.

Antes de ser relacionada con el empresario, Watson tuvo un romance en 2022 con Brandon Green, hijo del empresario de la moda Sir Philip Green.

En septiembre pasado, durante una aparición en el pódcast On Purpose, la actriz se refirió brevemente a su vida sentimental y comentó que prefiere salir con personas que no estén demasiado familiarizadas con su trabajo como actriz.

"Quiero que alguien aprecie mi trabajo, pero creo que saber que no tienes que lidiar con ese grado extra de rareza ayuda, es un alivio", explicó.

Watson también contó que, en ocasiones, algunas personas se disculpan con ella por no haber visto sus películas. "Por favor, no se disculpen. Para mí eso es maravilloso", señaló. "Es como música para mis oídos saber que no vas a estar lidiando constantemente con eso".