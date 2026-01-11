Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores que marcaron lo mejor del cine y la televisión en Hollywood

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood distinguió a las producciones y artistas más destacados del cine y la televisión en una noche clave para la temporada de premios.

Hollywood volvió a vestirse de gala y la temporada de premios entró en uno de sus momentos más esperados. Este domingo 11 de enero se celebraron los Globos de Oro 2026, la ceremonia que cada año reconoce a las producciones y talentos que definieron el cine y la televisión durante el último año.

La conducción estuvo nuevamente a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien por segundo año consecutivo lideró una noche marcada por el humor, los discursos emotivos y la presencia de las principales estrellas de la industria.

A lo largo de la ceremonia, los premios de las 28 categorías en competencia fueron entregados por figuras como Jennifer Lopez, Amanda Seyfried, Chris Pine, George Clooney, Julia Roberts, Snoop Dogg y Zoë Kravitz, entre otros invitados de lujo.

La expectativa por los ganadores se había encendido semanas atrás, cuando se anunciaron los nominados. En cine, Una batalla tras otra se consolidó como la gran favorita de la noche con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental con ocho, mientras que Pecadores sumó siete. En televisión, The White Lotus lideró con seis nominaciones, mientras que Adolescencia obtuvo cinco.

A continuación, conoce la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2026...

Ganadores de los Globos de Oro 2026 en cine

Mejor película - Drama

Frankenstein (Guillermo del Toro)

​Hamnet (Chloé Zhao)

It Was Just an Accident (Jafar Panahi)

​El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)

​Sentimental Value (Joachim Trier)

​Los pecadores (Ryan Coogler)

Frankenstein (Guillermo del Toro) ​Hamnet (Chloé Zhao) It Was Just an Accident (Jafar Panahi) ​El agente secreto (Kleber Mendonça Filho) ​Sentimental Value (Joachim Trier) ​Los pecadores (Ryan Coogler) Mejor película - Comedia o musical

Blue Moon (Richard Linklater)

​Bugonia (Y0orgos Lanthimos)

​Marty Supreme (Josh Safdie)

No Other Choice (Park Chan-wook)

​Nouvelle Vague (Richard Linklater)

​Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

Blue Moon (Richard Linklater) ​Bugonia (Y0orgos Lanthimos) ​Marty Supreme (Josh Safdie) No Other Choice (Park Chan-wook) ​Nouvelle Vague (Richard Linklater) ​Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson) Mejor película animada

Arco

​Demon Slayer

​Elio

​Las guerreras K-pop

​Little Amélie

​Zootopia 2

Arco ​Demon Slayer ​Elio ​Las guerreras K-pop ​Little Amélie ​Zootopia 2 Mejor logro cinematográfico y de taquilla

Pecadores 🏆

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras K-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

La hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Zootrópolis 2

Avatar: Fuego y ceniza F1: La película Las guerreras K-pop Misión: Imposible - Sentencia final La hora de la desaparición Wicked: Por siempre Zootrópolis 2 Mejor película en habla no inglesa

It Was Just An Accident (Francia)

No hay otra opción (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

It Was Just An Accident (Francia) No hay otra opción (Corea del Sur) El agente secreto (Brasil) Sentimental Value (Noruega) Sirat (España) La voz de Hind Rajab (Túnez) Mejor actriz - Drama

Jessie Buckley (Hamnet)

​Jennifer Lawrence (Die My Love)

​Renate Reinsve (Sentimental Value

​Julia Roberts (After the Hunt

​Tessa Thompson (Hedda)

​Eva Victor (Sorry, Baby)

Jessie Buckley (Hamnet) ​Jennifer Lawrence (Die My Love) ​Renate Reinsve (Sentimental Value ​Julia Roberts (After the Hunt ​Tessa Thompson (Hedda) ​Eva Victor (Sorry, Baby) Mejor actor - Drama

Joel Edgerton (Sueños de trenes)

​Oscar Isaac (Frankenstein)

​Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

​Michael B. Jordan (Pecadores)

​Wagner Moura (El agente secreto)

​Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

Joel Edgerton (Sueños de trenes) ​Oscar Isaac (Frankenstein) ​Dwayne Johnson (The Smashing Machine) ​Michael B. Jordan (Pecadores) ​Wagner Moura (El agente secreto) ​Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere) Mejor actriz- Comedia o musical

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You) 🏆

​Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre)

​Kate Hudson (Song Sung Blue)

​Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

​Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

​Emma Stone (Bugonia)

​Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre) ​Kate Hudson (Song Sung Blue) ​Chase Infiniti (Una batalla tras otra) ​Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) ​Emma Stone (Bugonia) Mejor actor - Comedia o musical

Timothée Chalamet (Marty Supreme) 🏆

​George Clooney (Jay Kelly)

​Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

​Ethan Hawke (Blue Moon)

​Lee Byung-hun (No Other Choice)

​Jesse Plemons (Bugonia)

​George Clooney (Jay Kelly) ​Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) ​Ethan Hawke (Blue Moon) ​Lee Byung-hun (No Other Choice) ​Jesse Plemons (Bugonia) Mejor actriz de reparto

​Teyana Taylor (Una batalla tras otra) 🏆

Emily Blunt (The Smashing Machine)

​Elle Fanning (Sentimental Value)

​Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

​Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

​Amy Madigan (La hora de la desaparición)



Emily Blunt (The Smashing Machine) ​Elle Fanning (Sentimental Value) ​Ariana Grande (Wicked: Por siempre) ​Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value) ​Amy Madigan (La hora de la desaparición) Mejor actor de reparto

​ Stellan Skarsgard (Sentimental Value) 🏆

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

​Jacob Elordi (Frankenstein)

​Paul Mescal (Hamnet)

​Sean Penn (Una batalla tras otra)

​Adam Sandler por (Jay Kelly)



​ Benicio del Toro (Una batalla tras otra) ​Jacob Elordi (Frankenstein) ​Paul Mescal (Hamnet) ​Sean Penn (Una batalla tras otra) ​Adam Sandler por (Jay Kelly) Mejor director

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) 🏆

​Ryan Coogler (Pecadores)

​Guillermo del Toro (Frankenstein)

​Jafar Panahi (It Was Just An Accident)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

​Ryan Coogler (Pecadores) ​Guillermo del Toro (Frankenstein) ​Jafar Panahi (It Was Just An Accident) Joachim Trier (Sentimental Value) Chloé Zhao (Hamnet) Mejor guion

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) 🏆

​Ronald Bronstein y Josh Safdie (Marty Supreme)

​Ryan Coogler (Pecadores)

​Jafar Panahi (It Was Just An Accident)

​Eskil Vogt y Joachim Trier (Sentimental Value)

​Chloé Zhao y Maggie O'Farrell (Hamnet)

​Ronald Bronstein y Josh Safdie (Marty Supreme) ​Ryan Coogler (Pecadores) ​Jafar Panahi (It Was Just An Accident) ​Eskil Vogt y Joachim Trier (Sentimental Value) ​Chloé Zhao y Maggie O'Farrell (Hamnet) Mejor banda sonora original

​Ludwig Göransson (Pecadores) 🏆

Alexandre Desplat (Frankenstein)

​Jonny Greenwood (Una batalla tras otra)

​Kangding Ray (Sirat)

​Max Richter (Hamnet)

​Hans Zimmer (F1: La película)

Alexandre Desplat (Frankenstein) ​Jonny Greenwood (Una batalla tras otra) ​Kangding Ray (Sirat) ​Max Richter (Hamnet) ​Hans Zimmer (F1: La película) Mejor canción original

Golden (Las guerreras K-pop) 🏆

Dream as One (Avatar: Fuego y ceniza)

I Lied to You (Pecadores)

No Place Like Home (Wicked: Por siempre)

The Girl in the Bubble (Wicked: Por siempre)

Train Dreams (Sueños de trenes)

Ganadores de los Globos de Oro 2026 en televisión

Mejor serie de televisión - Drama

La diplomática (Netflix)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

La diplomática (Netflix) The Pitt (HBO Max) Pluribus (Apple TV) Severance (Apple TV) Slow Horses (Apple TV) The White Lotus (HBO Max) Mejor serie de televisión - Comedia o musical

Colegio Abbott (ABC)

​The Bear [FX)

​Hacks [HBO Max)

Nobody Wants This [Netflix)

Only Murders in the Building [Hulu)

​The Studio [Apple TV)

Colegio Abbott (ABC) ​The Bear [FX) ​Hacks [HBO Max) Nobody Wants This [Netflix) Only Murders in the Building [Hulu) ​The Studio [Apple TV) Mejor miniserie de televisión, serie antológica o película para televisión

Adolescencia (Netflix)

Su peor pesadilla (Peacock)

La bestia en mí (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (FX)

La novia (Prime Video)

Adolescencia (Netflix) Su peor pesadilla (Peacock) La bestia en mí (Netflix) Black Mirror (Netflix) Dying for Sex (FX) La novia (Prime Video) Mejor actriz - Drama

Kathy Bates (Matlock)

​Britt Lower (Separación)

​Helen Mirren (Tierra de mafiosos)

​Bella Ramsay (The Last of Us)

​Keri Russell (La diplomática)

​Rhea Seehorn (Pluribus)

Kathy Bates (Matlock) ​Britt Lower (Separación) ​Helen Mirren (Tierra de mafiosos) ​Bella Ramsay (The Last of Us) ​Keri Russell (La diplomática) ​Rhea Seehorn (Pluribus) Mejor actor - Drama

Noah Wyle (The Pitt) 🏆

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Separación)



Sterling K. Brown (Paradise) Diego Luna (Andor) Gary Oldman (Slow Horses) Mark Ruffalo (Task) Adam Scott (Separación) Mejor actriz- Comedia o musical

Kristen Bell (Nobody Wants This)

​Ayo Edebiri (The Bear)

​Selena Gomez (Only Murders in the Building)

​Natasha Lyonne (Poker Face)

​Jenna Ortega (Merlina)

​Jean Smart (Hacks)

Kristen Bell (Nobody Wants This) ​Ayo Edebiri (The Bear) ​Selena Gomez (Only Murders in the Building) ​Natasha Lyonne (Poker Face) ​Jenna Ortega (Merlina) ​Jean Smart (Hacks) Mejor actor - Comedia o musical

Seth Rogen (The Studio) 🏆

Adam Brody (Nobody Wants This)

​Steve Martin (Only Murders in the Building)

​Glen Powell (Chad Powers)

​Martin Short (Only Murders in the Building)

​Jeremy Allen White (The Bear)

Adam Brody (Nobody Wants This) ​Steve Martin (Only Murders in the Building) ​Glen Powell (Chad Powers) ​Martin Short (Only Murders in the Building) ​Jeremy Allen White (The Bear) Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión

Michelle Williams (Dying for Sex) 🏆

Claire Danes (La bestia en mí)

​Rashida Jones (Black Mirror)

​Amanda Seyfried (El largo río de las almas)

​Sarah Snook (Su peor pesadilla)

​Robin Wright (La novia)

Claire Danes (La bestia en mí) ​Rashida Jones (Black Mirror) ​Amanda Seyfried (El largo río de las almas) ​Sarah Snook (Su peor pesadilla) ​Robin Wright (La novia) Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión

​Stephen Graham (Adolescencia) 🏆

Jacob Elordi (El camino estrecho)

​Paul Giamatti (Black Mirror)

​Charlie Hunnam (Monstruo)

​Jude Law (Black Rabbit)

​Matthew Rhys (La bestia en mí)

Jacob Elordi (El camino estrecho) ​Paul Giamatti (Black Mirror) ​Charlie Hunnam (Monstruo) ​Jude Law (Black Rabbit) ​Matthew Rhys (La bestia en mí) Mejor actriz de reparto en televisión

Carrie Coon (The White Lotus)

​Erin Doherty (Adolescencia)

​Hannah Einbinder (Hacks)

​Catherine O'Hara (The Studio)

​Parker Posey (The White Lotus)

​Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Carrie Coon (The White Lotus) ​Erin Doherty (Adolescencia) ​Hannah Einbinder (Hacks) ​Catherine O'Hara (The Studio) ​Parker Posey (The White Lotus) ​Aimee Lou Wood (The White Lotus) Mejor actor de reparto en televisión

Owen Cooper por (Adolescencia) 🏆

​Billy Crudup por (The Morning Show)

​Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

​Tramell Tillman (Separación)

​Ashley Walters (Adolescencia)

​Billy Crudup por (The Morning Show) ​Walton Goggins (The White Lotus) Jason Isaacs (The White Lotus) ​Tramell Tillman (Separación) ​Ashley Walters (Adolescencia) Mejor actuación en stand-up de stand en televisión

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This? Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life Kevin Hart: Acting My Age Kumail Nanjiani: Night Thoughts Mejor podcast

Good Hang with Amy Poehler 🏆

Call Her Daddy

Smartless

The Mel Robbins Podcast

Up First

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis