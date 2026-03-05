Oscar 2026: Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway se suman como presentadores

Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98° edición de los Oscar que se celebrará el 15 de marzo, informó la Academia de Hollywood.

También contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

Todos ellos se suman a celebridades anunciadas previamente, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición a la lista de presentadores de la gala.

La 98° edición de los Oscar será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC.

El drama Sinners parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de One Battle After Another, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española Sirat, de Oliver Laxe; o la brasileña El agente secreto, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

Barbra Streisand podría cantar en homenaje a Robert Redford en los Oscar

Barbra Streisand está en negociaciones con la Academia de cine de Hollywood para cantar en la próxima edición de los Oscar como homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado septiembre.

La idea es que Streisand cante durante el tradicional 'In Memoriam' que la academia dedica a los cineastas fallecidos en los últimos doce meses, según informa la revista especializada Variety.

Aún no se ha decidido si sería una actuación en solitario de Streisand o si estaría acompañada por otros artistas.

La cantante y actriz protagonizó junto a Redford una película mítica de la historia del cine, The Way We Were (Tal como éramos, 1973), que ganó el Oscar a mejor canción por el tema homónimo, interpretado por Streisand.

La última vez que la cantante actuó en los Oscar fue en 2013, cuando interpretó precisamente The Way We Were también durante el 'In Memoriam', en homenaje al fallecido compositor Marvin Hamlisch.

