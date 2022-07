Personalidades del entretenimiento se despidieron de Susana Dosamantes, que falleció el sábado 2 de julio | Fuente: AFP

El sábado 2 de julio, falleció la primera actriz mexicana Susana Dosamantes, tras una dura batalla con el cáncer de páncreas, que le fue diagnosticado en abril de este año. Desde que se conociera la noticia, diversas personalidades del entretenimiento han manifestado su pesar por la partida de la madre de Paulina Rubio.

La misma Paulina Rubio compartió un emotivo mensaje en Instagram: “Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna”. Este mensaje fue comentado por otros artistas, como la italiana Laura Pausini, que escribió: “Un abrazo muy fuerte a toda la familia”.

En tanto, el cantante español David Bisbal, también le expresó a Paulina su pésame: “Desde de lo más profundo de mi corazón lo siento Este dolor es indescriptible”. En tanto, la también española Rosario, le escribió “Fuerza, amor. Hay una Estrella en el cielo que te iluminará siempre. Estoy contigo. Te mando luz y fuerza”.

La actriz y cantante Mariana Seoane fue otra personalidad que le escribió un comentario a Paulina Rubio: "Siento mucho y te abrazo con el alma!!! Sé que no hay palabras para describir el dolor tan Grande de su partida!! Dios con ustedes y su hermosa familia!!".



Otras reacciones de personalidades de la farándula mexicana

Andrea Escalona, presentadora y actriz mexicana, le dedicó un emotivo mensaje a Susana Dosamantes, a través de su cuenta de Instagram. “Siempre me dijiste ‘soy tu segunda mamá’ ahora sé que están juntas en el cielo… Susana amiga, gracias por tus consejos en la carrera y en la vida, por nuestros tequilas, la música, la pachanga y tu alegría, fuiste de mis mejores descubrimientos en el teatro y en la vida. Buen viaje, amiga”, escribió.

La primera actriz Sylvia Pasquel también se manifestó en Instagram. En sus historias compartió una foto suya con Susana Dosamantes y el mensaje "Te quiero mucho Susana, mucha luz en tu camino a los brazos de Dios, buen viaje amiga. Gracias por tu amistas y cariño, aplausos al cielo".

Mientras que la cantante Ana Barbara, también en Instagram compartió una foto de Susana Dosmamantes junto a sus dos hijos: Enrique y Paulina Rubio. “Con una Gran tristeza, despedimos a un Gran Ser, respetada, pero sobretodo amada. Una imagen dice más que mil palabras, la vida y la eternidad de su sonrisa representada q.e.p.d. nuestra amada Susana Dosamantes”, se lee en el mensaje de la cantante.

También se manifestó con un emotivo mensaje en Twitter el locutor radial Jorge “El burro” Van Rankin: “Qué triste noticia la partida de mi querida Susana Dosamantes, una mujer extraordinaria, gran madre, maravillosa actriz, pero no puedo dejar de lado una gran amiga, ¡te recordamos cómo la dama q eras!”.

Q triste noticia la partida de mi querida Susana Dosamantes, una mujer extraordinaria, gran madre, maravillosa actriz, pero no puedo deja de lado una gran amiga, te recordamos cómo la. Ella dama q eras! QEPD, mis más sinceras condolencias a mi querida @PaulinaRubio y Enrrique! — Jorge Van Rankin (@burrovan) July 2, 2022

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).