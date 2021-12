¿Raúl Romero volverá a la televisión? | Fuente: Facebook | Raúl Romero

Aunque ha recibido un sinnúmero de propuestas para regresar a la televisión, Raúl Romero siempre se ha mantenido enfocado en su carrera musical, desplazando entre sus prioridades un posible retorno a la pantalla chica.

Sin embargo, el líder de los Nosequien y los Nosecuantos, parece haber cambiado de opinión. Al menos así lo deja entrever un misterioso video promocional que ha difundido la producción de "Esto es Guerra", donde claramente se puede escuchar la voz del artista.

El video no sólo ha sorprendido a los conductores del reality juvenil, también ha encendido las alarmas de quienes anhelan tener de regreso a la televisión al popular "Cara de haba", incluso en redes sociales afirman que será el remplazo de Gian Piero Díaz para la próxima temporada de "Esto es Guerra".

"¿Será un nuevo formato que forme parte de "Esto es Guerra"? Vamos a ver de qué se trata esto", comentó Johanna San Miguel ante el posible ingreso del famoso presentador de "Habacilar", quien hace poco se reencontró con Emilia Drago para recordar su paso por ese programa.

¿QUÉ OPINABA RAÚL ROMERO DE LOS REALITIES?

En una entrevista concedida a Radio Capital en 2019, Raúl Romero habló sobre su posible retorno a la pantalla chica. También analizó la oferta de la televisión actual y no dudó en confesar su falta de interés por los programas reality.

"Insisto, lo veo muy remoto [regreso a la televisión]. No ocupa mucho de mi tiempo pensar qué hacer en televisión. Probablemente, para comenzar, tiene que ser una vez a la semana y grabado", añadió en aquella ocasión.

Por otro lado, al ser consultado por los programas reality como “Combate” y “Esto es Guerra”, confesó haberlos visto, aunque no se sentaría a consumirlos por completo, pues no son de su interés.

"Sí, los conozco [a ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’], claro. No me gustan, no me entretiene mucho. Están muy bien hechos. Creo que han cambiado de su propuesta inicial, que era una propuesta dura, heavy. Se ha ido ‘sportivizando’, ahora es muy deportivo. Sigue mezclado con el tema más interpersonal. Creo que lo manejan de una manera más light. Pero ¿yo sentarme a ver ‘Esto es Guerra’? No, la verdad no. Lo digo con absoluto respeto hacia ellos y hacia quienes lo ven", agregó.



.