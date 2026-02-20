Últimas Noticias
"¿Quién mató a Miguel Ignacio?": 'Al fondo hay sitio' anuncia su regreso con intrigante adelanto

El personaje de Miguel Ignacio de Las Casas recibió un disparo en el último episodio de Al fondo hay sitio.
El personaje de Miguel Ignacio de Las Casas recibió un disparo en el último episodio de Al fondo hay sitio. | Fuente: Al fondo hay sitio
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con Erick Elera, Nidia Bermejo, László Kovács, Carlos Solano, entres otros integrantes del elenco, la serie 'Al fondo hay sitio' compartió su primer avance este 2026.

Al fondo hay sitio anunció su regreso este 2026. La popular serie peruana compartió, por medio de sus redes sociales, un intrigante adelanto confirmando así su retorno a la pantalla chica con su decimotercera temporada.

A partir de la pregunta: "¿Quién mató a Miguel Ignacio?", la serie Al fondo hay sitio difundió un video donde aparecen: Olinda Zapallal (Nidia Bermejo), Tito Lara (László Kovács), Joel González (Erick Elera), María Paz Lara (Adriana Campos-Salazar) y Félix Panduro (Carlos Solano).

Los mencionados personajes aparecen —dentro de la casa de los Gonzales— con un juego de mesa para evaluar quien fue el presunto asesino de Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani).

"Yo creo que fue 'La Noni' con su pistola en la casa de Miguel Ignacio", señaló Joel. "Yo creo que fue Leonardo con un chiste malo en el carro de Miguel Ignacio", expresó Tito, "Yo creo que fue la abuelita Beltrán con un huaracazo", acotó Olinda, "Yo creo que fue el señor Diego con un sartenazo en el parque", mencionó María Paz, "Ya sé quién lo perjudicó: fue el Kokys con un desarmador en la chingana", añadió 'El Félix'.

"Diversión garantizada. ¿Quién mató a Miguel Ignacio de las Casas? El juego que une a las familias", se escucha en la promoción del adelanto.

Finalmente, aparecen Otto (Sebastián Barreto) y Gladys Rengifo (Kukuli Morante) llorando ante las cámaras con la foto de 'Nachito'. "Pronto en América", agregó 'La Gladys'.

Sergio Galliani, Yvonne Frayssinet, Giovanni Ciccia y Erick Elera.
Sergio Galliani, Yvonne Frayssinet, Giovanni Ciccia y Erick Elera. | Fuente: Al fondo hay sitio

Sergio Galliani compartió adelanto de 'Al fondo hay sitio'

El actor Sergio Galliani compartió el adelanto difundido por la serie Al fondo hay sitio donde tratan de descubrir quién mató a su personaje de Miguel Ignacio de las Casas.

"¿Y tú (…) quién crees que fue?", escribió Galliani generando aún más intriga entre sus seguidores antes de que empiece una nueva temporada de la serie peruana este 2026.

Del mismo modo, la producción del programa describió el adelanto de la siguiente manera: "¡El juego comenzó! Los Gonzales atan cabos y sacan sus propias conclusiones. El misterio crece y cada pista nos acerca a la verdad. Muy pronto se revelará quién es el responsable de la muerte de Miguel Ignacio".

Cabe resaltar que aún no se confirma la muerte de Miguel Ignacio de las Casas. No obstante, el episodio final mostró al personaje tirado en el suelo luego de haber recibido un disparo de un desconocido. Asimismo, la producción ya desliza su deceso antes de los nuevos episodios.

¿Quiénes son los sospechosos de haber disparado a Miguel Ignacio de las Casas? 

En el último episodio de la temporada 12 de Al fondo hay sitio aparecieron diversos sospechosos tras la muerte de Miguel Ignacio de las Casas. Entre ellos están:

  • Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).
  • Leonardo Llanos (Marco Zunino).
  • Antonia Beltrán (Attilia Boschetti).
  • Diego Montalbán (Giovanni Ciccia).
  • Koky Reyes (Paul Vega).
Elenco de 'Al fondo hay sitio' inició sus grabaciones para una nueva temporada este 2026.
Elenco de 'Al fondo hay sitio' inició sus grabaciones para una nueva temporada este 2026. | Fuente: Instagram (erickeleraoficial)

¿Qué pasó en el último episodio de la temporada 12 de Al fondo hay sitio?

La serie Al fondo hay sitio emitió su último episodio de la decimosegunda temporada el último 19 de diciembre de 2025. En dicho capítulo, Miguel Ignacio de las Casas recibió un disparo dentro de su casa por un personaje desconocido.

Antes del disparo, Miguel Ignacio se estaba preparando para sorprender a su hijo Otto disfrazado de Papá Noel. Sin embargo, su sorpresa se vio frustrada cuando alguien acechó su casa viéndose una mano y un arma que dispararía la bala que hirió a 'Nachito'.

Mientras ocurría el ataque, Otto y Gladys estaban en la casa de los Gonzales esperando los fuegos artificiales luego de haber escuchado un primer cohete, que en realidad fue el disparo por el que fue herido Miguel Ignacio. Al terminar la escena, se vio a De Las Casas tirado en el piso con sangre en la ropa de Santa Claus.

Por otro lado, el episodio también expuso la esperada boda de July Flores (Guadalupe Farfán) y Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) luego de algunos contratiempos. Del mismo modo, se anunció el embarazo de Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra) junto a su pareja Joel Gonzáles (Erick Elera), quien mostró su sorpresa y felicidad.

Al Fondo Hay Sitio sergio galliani miguel ignacio de las casas

