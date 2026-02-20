"¿Quién mató a Miguel Ignacio?": 'Al fondo hay sitio' anuncia su regreso con intrigante adelanto

Al fondo hay sitio anunció su regreso este 2026. La popular serie peruana compartió, por medio de sus redes sociales, un intrigante adelanto confirmando así su retorno a la pantalla chica con su decimotercera temporada.

A partir de la pregunta: "¿Quién mató a Miguel Ignacio?", la serie Al fondo hay sitio difundió un video donde aparecen: Olinda Zapallal (Nidia Bermejo), Tito Lara (László Kovács), Joel González (Erick Elera), María Paz Lara (Adriana Campos-Salazar) y Félix Panduro (Carlos Solano).

Los mencionados personajes aparecen —dentro de la casa de los Gonzales— con un juego de mesa para evaluar quien fue el presunto asesino de Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani).

"Yo creo que fue 'La Noni' con su pistola en la casa de Miguel Ignacio", señaló Joel. "Yo creo que fue Leonardo con un chiste malo en el carro de Miguel Ignacio", expresó Tito, "Yo creo que fue la abuelita Beltrán con un huaracazo", acotó Olinda, "Yo creo que fue el señor Diego con un sartenazo en el parque", mencionó María Paz, "Ya sé quién lo perjudicó: fue el Kokys con un desarmador en la chingana", añadió 'El Félix'.

"Diversión garantizada. ¿Quién mató a Miguel Ignacio de las Casas? El juego que une a las familias", se escucha en la promoción del adelanto.

Finalmente, aparecen Otto (Sebastián Barreto) y Gladys Rengifo (Kukuli Morante) llorando ante las cámaras con la foto de 'Nachito'. "Pronto en América", agregó 'La Gladys'.