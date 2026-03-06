Últimas Noticias
"Me siento sola": Maricielo Effio reaparece desde EE. UU. y admite que no atraviesa su mejor momento [VIDEO]

Maricielo Effio participó en exitosas producciones como la telenovela 'Torbellino', la serie 'De vuelta al barrio' y películas como 'Dioses'.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La recordada 'Paquita peruana' llamó la atención en redes sociales, al compartir detalles de su nueva vida en Estados Unidos, alejada del mundo de la actuación y la televisión.

La actriz y bailarina peruana Maricielo Effio reapareció en redes sociales desde Estados Unidos y conmovió a sus seguidores, al revelar que no la está pasando bien mientras intenta abrirse camino en el extranjero. Según su testimonio, su alejamiento de las pantallas no fue voluntario, sino que ya no la quieren convocar.

No pasó mucho tiempo para que llegaran las muestras de apoyo; y en agradecimiento, la recordada 'Paquita peruana', de 50 años, publicó un video en TikTok con nuevo mensaje para sus seguidores.

"Solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista", expresó Effio en un mensaje que mostró escrito en varias hojas frente a la cámara.

Maricielo Effio
Maricielo Effio agradece los mensajes de apoyo de sus seguidores mientras "empieza de cero" fuera del Perú. | Fuente: TikTok: Maricielo Effio

Maricielo Effio busca nuevas oportunidades en Miami

Actualmente, la artista peruana se encuentra radicando en Miami, a fin de encontrar nuevas oportunidades en el ámbito artístico. Sin embargo, hasta el momento no consigue retomar su carrera como actriz.

Effio, quien participó en producciones como De vuelta al barrio, señaló que sigue esforzándose para salir adelante pese a las dificultades que enfrenta lejos del país.

"Pronto regresaré con la versión más completa de mí. Lo prometo, los quiero", añadió en su mensaje.

¿En qué trabaja Maricielo Effio durante su estadía en Miami?

En las últimas semanas, la actriz también compartió un video en Instagram donde aparece bailando durante su jornada laboral, haciendo que varios seguidores especulen sobre el trabajo que estaría realizando en Miami.

Según las interpretaciones, el uniforme que mostró indicaría que estaría trabajando en labores relacionadas con limpieza en un hotel o en un puesto de apoyo en restaurantes; sin embargo, Effio no lo ha confirmado.

Lo cierto es que el baile sigue siendo una parte fundamental de su vida.

"Cuando bailo me olvido que estoy trabajando y me doy cuenta que bailar y actuar es lo único que me grita quién soy de verdad", escribió.

Maricielo Effio
La actriz peruana vive hace dos años en EE.UU. y comparte bailes en redes sociales mientras labora. | Fuente: Instagram: Maricielo Effio
