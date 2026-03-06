"Ya me quiero regresar": Melissa Klug queda varada en las Maldivas tras bombardeos que afectan Dubái

Lo que comenzó como un viaje de ensueño terminó convirtiéndose en una pesadilla para la empresaria e influencer Melissa Klug. La popular 'Blanca de Chucuito' quedó varada en Dubái tras viajar con unas amigas, luego de que el conflicto que involucra a Irán alterara el funcionamiento de aeropuertos y vuelos en la región.

Como se sabe, los ataques de Irán, en represalia a acciones militares de Estados Unidos e Israel, continúan generando tensión en la zona. En Palm Jumeirah, el lujoso archipiélago artificial de Dubái, el hotel de cinco estrellas Fairmont The Palm registró una fuerte explosión. Asimismo, restos de un dron interceptado provocaron un incendio menor en la fachada exterior del hotel Burj Al Arab. El Aeropuerto Internacional de Dubái también sufrió daños en lo que las autoridades han calificado como un "incidente", según informó BBC.

¿Por qué Melissa Klug no puede salir de Dubái?

Como se puede ver en sus redes sociales, Klug viajó hace unas semanas a Europa para visitar lugares como el Vaticano, Venecia y Florencia. Luego se dirigió a las islas Maldivas donde tuvo la singular experiencia de nadar con tiburones; sin embargo, sus planes de retorno cambiaron debido a la emergencia.

"Estoy en Maldivas con unas amigas hace una semana y ahora no podemos salir de la isla de Malé porque han bombardeado Dubái y cancelaron los vuelos. Estamos hace tres días viendo si abren el aeropuerto, pero nada", declaró la chalaca en el programa América Hoy.

Klug también contó que le han advertido que la situación podría empeorar, por lo que espera poder regresar pronto y reencontrarse con su familia.

"Ya me quiero regresar a mi casa. Mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así. Han dicho que se pondrá peor. Yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos, con mi familia", agregó.

Melissa Klug evalúa otras opciones para su regreso

Ante esta situación, Melissa explicó que está evaluando otras alternativas para poder salir del lugar. "Solo están dejando viajar a residentes de Dubái. Si no, tendremos que comprar pasajes para irnos por China. Ya llevamos dos semanas y veníamos por cuatro días", señaló.

Por último, describió el ambiente que se vive en el lugar, donde muchas personas también buscan regresar a sus países.

"No sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos. Hoy vi muchísimas personas de diferentes países desesperadas: familias con bebés en brazos, abuelitos. Da mucha pena ver a todos queriendo regresar a su país", finalizó.