Sandra Plevisani pidió disculpas a todos los peruanos por sus polémicas declaraciones hace 15 años, cuando tildó de “ladrillo contrahecho” al popular postre king kong. A través de su cuenta oficial en Twitter, la famosa repostera escribió un mensaje, mucho tiempo después de que dijera que no le gustaban los productos novoandinos.

“Soy consciente que en 2005 dije que no me gustaban los productos novoandinos, estuvo pésimo de mi parte decir una palabra sin si quiera saber todo lo que trae consigo, lo siento muchísimo”, escribió Plevisani en referencia a unas declaraciones que dio para la revista Somos hace varios años.

En ese sentido, decidió retractarse de sus palabras con unas disculpas a todos sus compatriotas, ya que dichos productos también son parte la esencia de nuestro país. “¡Todos podemos cambiar para bien, mientras estemos vivos lo podemos hacer!”, fue el mensaje final de la conductora de televisión.

EL KING KONG ES UN LADRILLO

En el 2005, Sandra Plevisani mostró su desagrado por los productos novoandino, loa cuales proceden de distintas partes del Perú. A pesar de ser muy amante de la comida criolla, aseguró no toleraba la presencia de la kiwicha en los platos.

“Todas esas frutas medio tropicales como el camu camu y el aguaymanto a mí no me gustan. A mí me encanta la lúcuma, la chirimoya, la manzana, el melocotón (…) A mí no me gusta lo novoandino. Hay comida criolla buenaza, ¿por qué hay que zamparle kiwicha?”, dijo a Somos, y siendo foco de críticas en ese entonces.

Para ella, el king kong tampoco era un postre que aceptara su paladar, debido a que le parecía que tenía la apariencia de un ladrillo. “Detesto el king kong: es atroz, es un ladrillo contrahecho, un trancaculo”, expresó sobre el emblema de la repostería de Lambayeque.