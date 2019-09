Yiddá Eslava, Julián Zucchi, Mario Irrivarren y Michelle Soifer. | Fuente: Instagram

Hace algunos años, uno de los personajes más queridos de los programas de concursos era la chica reality Yiddá Eslava, quien formó parte por una temporada del extinto programa de competencias “Combate”.

A su salida, Eslava exploró otros campos: presentó un show de stand up comedy, estudió actuación, se dedicó a criar a su pequeño hijo Tomás y tuvo algunos papeles en el teatro, el cine y la televisión.

No olvidemos que protagonizó un hilarante episodio (aunque no tanto para ella), luego de que decidiera hacer una presentación de su novela “Él”. Hasta la librería no asistió un alma, por lo que la actriz hizo uso de sus redes sociales para mostrar su enojo.

"La mayoría de peruanos son tan hipócritas con ellos mismos, exigen cultura y la muerte a los programas basuras, pero cuando se les da cultura no la consumen, pero estos programas rompen en rating!", escribió en su cuenta de Facebook.

Esta vez, Eslava —quien en la actualidad actúa en una obra de teatro y también conduce un programa web— ha decidido opinar nuevamente sobre los famosos chicos reality y sus palabras han sido duras.

“No tienen talento. Cuando la gente empieza a chismosear de tu vida es porque tú lo permitiste y porque tu parte artística no es tan interesante”, aseguró en declaraciones al diario El Popular.

Por otro lado, la actriz también opinó que no es el mejor momento para la televisión peruana, ya que no recoge el talento de muchas personas que están fuera de las pantallas.

“... La TV está pasando una etapa muy difícil, hay mucha gente con talento que está en su casa encerrada, y hay gente tan inepta que está en la pantalla”, sentenció.