Pep Guardiola se quejó porque Manchester City tendrá menos días de descanso que Real Madrid

Palabra oficial. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que la desventaja de jugar este sábado contra el Newcastle United por la noche es que van a tener menos recuperación para enfrentarse al Real Madrid.

El DT del Manchester City fue preguntado en rueda de prensa por el horario del encuentro, el cual ya criticó anteriormente, porque, en su opinión, tendrían que haber jugado a las 15:00 horas (de Inglaterra) como el resto.

"Esto tiene una ventaja, y es que no viajamos hoy. Viajaremos mañana, jugaremos y volveremos. La desventaja es que vamos a tener menos tiempo de recuperación contra el Real Madrid", apuntó el técnico de Sampedor en rueda de prensa.

Se viene el Manchester City ante Real Madrid

Después del partido contra el Newcastle, que se disputará a las 20:00 hora local, el City se trasladará a la ciudad de Manchester, donde se quedará hasta el martes por la tarde que viaje a la capital española para disputar el miércoles el encuentro de ida de octavos de final contra los blancos.

Los mancunianos apurarán todo el tiempo posible en sus instalaciones y se ejercitarán en su ciudad deportiva en lugar de hacerlo en el Santiago Bernabéu.

"Tenemos muchos partidos en un margen muy corto de tiempo. Muchos viajes, la fatiga está ahí, hay que ir a jugar ante Real Madrid Madrid, luego a Londres... Necesitamos usar a todos los jugadores de la plantilla si queremos jugar al nivel al que queremos".

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Champions League?



PSG (FRA) vs. Chelsea (ING)

Galatasaray (TUR) vs. Liverpool (ING)

Real Madrid (ESPN) vs. Manchester City (ING)

Atalanta (ITA) vs. Bayern Munich (ALE)

Newcastle (ING) vs. Barcelona (ESP)

Atlético de Madrid (ESP) vs. Tottenham (ING)

BODO Glimt (NOR) vs. Sporting Club (POR)

Bayer Leverkusen (ALE) vs. Arsenal (ING)

Los partidos de ida se juega entre el martes 10 y miércoles 11 de este mes de marzo, en tanto que los cotejos de vuelta van para los días 17 y 18 del mismo mes.