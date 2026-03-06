Alejandro Hohberg, casi entre lágrimas: "El objetivo era este", dijo tras clasificación de Cienciano [VIDEO]

Cienciano dice presente en la Copa Sudamericana 2026. Los cusqueños vencieron por penales a Melgar y, con ello, se metieron a la fase de grupos del torneo organizado por Conmebol.

Alejandro Hohberg anotó uno de los tantos para Cienciano en la emocionante definición. Tras el cotejo, disputado en el Estadio Garcilaso de la Vega, el delantero habló de lo que significó el triunfo de su elenco de local frente al 'León del Sur'.

"Feliz, la verdad, porque desde el primer día que nos juntamos en la pretemporada, el objetivo era este. Sabíamos que teníamos una responsabilidad grande" le indicó Hohberg a DSports.

𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝗖𝗨𝗘𝗦𝗧𝗔.... ¡𝗻𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗲! 🏆🔥



El Papá ratificando la historia en la @Sudamericana. pic.twitter.com/yuHDIK1b1n — Club Cienciano (@Club_Cienciano) March 6, 2026

Cienciano celebra su pase a la fase de grupos

Luego, el también exjugador de Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima destacó que al frente tuvieron a un elenco que no se las puso nada fácil.

"Melgar fue un gran rival con un gran plantel y cuerpo técnico. Me parece que fuimos superiores y el empate dejó unas dudas. Igual, creo que en el partido fuimos un poco más y siempre quisimos ganarlo. No especulamos. Estoy orgulloso de mi equipo, somos obreros y trabajadores", agregó.

Más adelante, el jugador de Cienciano se mostró emocionado y le dedicó este éxito con Cienciano a sus familiares más cercanos.

"Se lo dedico a mis hijos y obviamente me emociono porque están siempre cuando las cosas no salen y a veces son pocos los días como hoy para festejar. Se los dedico a ellos y también al grupo", indicó.

Por otra parte, Cienciano juega este lunes, 9 de marzo, contra Sport Boys en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. Está en el sexto lugar en la tabla de posiciones con 7 puntos, a seis unidades del líder Alianza Lima.