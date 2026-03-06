Con Cienciano y Alianza Atlético: así quedan los bombos para el sorteo de fase de grupos de la Copa Sudamericana

La ilusión invade a Cienciano ya que, con su victoria por penales sobre Melgar en la ciudad del Cusco, clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Esta será la segunda vez de manera consecutiva que Cienciano jugará la fase de grupos de la Sudamericana. En la temporada pasada, sorprendió al quedar en el primer lugar del Grupo H, con 10 puntos, quedando por encima de conjuntos de la talla de Atlético Mineiro, Caracas FC y el Deportes Iquique.

En octavos de final de dicha campaña, Cienciano cayó -a ida y vuelta- ante el boliviano Bolívar (marcador global de 4-0).

Los clubes peruanos en la Sudamericana

Con la clasificación del 'Papá de América' a la fase de grupos de este 2026, se van completando los bombos para el sorteo del próximo jueves, 19 de marzo.

El otro club peruano que está en la fase de grupos es Alianza Atlético. Los 'churres' dieron el golpe en Trujillo y dejaron en el camino a Deportivo Garcilaso, al que vencieron con un claro 2-0 a su favor.

Tan solo resta conocer a cuatro conjuntos, que saldrán de los que queden eliminados en la Fase 3 de la Copa Libertadores. Así, si Sporting Cristal no tiene éxito contra el Carabobo, jugará la fase de grupos de la 'Suda'.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1

River Plate (Argentina)

Racing Club (Argentina)

América de Cali (Colombia)

Sao Paulo (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

Gremio (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

Santos (Brasil)

Bombo 2

Millonarios (Colombia)

San Lorenzo (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Palestino (Chile)

Caracas FC (Venezuela)

Vasco da Gama (Brasil)

Tigre (Argentina)

Cienciano (Perú)

Bombo 3

Audax Italiano (Chile)

Blooming (Bolivia)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Independiente Petrolero (Bolivia)

Boston River (Uruguay)

Macará (Ecuador)

Bombo 4