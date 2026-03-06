Lamento dominó: Juan Reynoso habló tras la eliminación de Melgar en la Copa Sudamericana 2026

No pudo ser para Melgar. El cuadro dominó perdió por penales ante Cienciano, con lo quedó fuera hacia la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026.

En el FBC Melgar, para lo que resta de temporada, ahora solo le queda pelear por el título de la Liga1 Te Apuesto. Su entrenador, Juan Reynoso, habló tras la caída en la ciudad del Cusco y lamentó que se haya quedado fuera a nivel internacional en la presente campaña.

"Muy poco por reprochar. Veníamos con la ilusión de plantear el partido como se jugó en el segundo tiempo. También puede ser mérito de Cienciano. Una vez que veamos el video, tendremos una evaluación más clara", sostuvo Reynoso en conferencia de prensa.

La palabra del DT de Melgar

Posteriormente, el popular 'Cabezón' habló sobre penal que erró su delantero Bernardo Cuesta en la tanda después de los 90 minutos.

"A nuestro capitán, nuestro líder, lastimosamente le tocó fallar el penal y nos tenemos que reinventar, pensando en Alianza. Ya sacaremos conclusiones y nos mentalizamos en el torneo local. Tampoco estamos tan lejos. Si hacemos lo del segundo tiempo, seguramente seremos protagonistas", indicó el DT.

Por último, pero no menos importante, el entrenador de Melgar habló sobre las críticas a su equipo y aguarda que su elenco recupere la senda de la victoria en el corto plazo.

"Sabemos que con el resultado aparecen los opinólogos y nosotros la tenemos bien clara con lo que pasa en los entrenamientos y los partidos. Entendemos que estamos fuertes y eso prevalece. No tuvimos la mejor expresión y hay autocrítica", agregó.

De otro lado, este lunes, 9 de marzo, Melgar juega de visitante ante Alianza Lima por la novena jornada del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. En el certamen local, los arequipeños cuentan con 9 puntos y llegan de dos caídas seguidas.