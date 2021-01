Carlos Bustos: "Manzaneda se puso a disposición, Quijada tiene intención de quedarse" | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima continúa planificando de cara a la Liga 2 y, tras oficializar a Carlos Bustos como su técnico, el entrenador argentino dio mayores alcances sobre lo que será la conformación del equipo para afrontar la segunda división.

"Hoy cuento con los jugadores que tienen contrato, una buena cantidad de jugadores jóvenes. Seguramente en el transcurso de esta semana se cierran dos jugadores más, tenemos que resolver la situación de jugadores extranjeros", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, habló puntualmente de la situación de Rubert Quijada y José Manzaneda, dos jugadores que, si bien todavía no son oficializados como parte del plantel para el 2021, tienen grandes chances de vestir la camiseta blanquiazul.

"Quijada terminó contrato pero está con la intención de quedarse. Van a ser cuatro extranjeros y también se incorporarán jugadores nacionales importantes", indicó el ex entrenador de FBC Melgar. "José Manzaneda se puso a disposición, esperamos que se cierre la negociación de incorporación, según me han dicho va encaminado. Pero en estos momentos no está concretado", agregó.

En tanto a Kluiverth Aguilar, jugador que cuenta con vínculo con Alianza Lima pero que cuando cumpla 18 posiblemente migre a jugar a otro equipo por pertenecer al City Group, sostuvo: "Kluiverth Aguilar cumple 18 en mayo. La Liga 2 inicia en mediados de abril, seguro habrá una determinación ahí. Pero posiblemente se incorpore otro jugador más en su posición".