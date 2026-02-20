No se amilana ante la 'caldera': Gustavo Dulanto calentó el Alianza Lima ante Sport Boys

Se viene un partido clave. Este viernes, Alianza Lima recibe a Sport Boys en Matute en un cotejo válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Gustavo Dulanto, quien tiene pasado con Universitario de Deportes, apunta a ser titular en la escuadra rosada de Sport Boys. En la previa, el zaguero central conversó con la prensa local y dio cuenta de lo que espera del cotejo en el Estadio Alejandro Villanueva.

"La hinchada de Alianza va a presionar y en eso no me compete opinar. Lo que me preocupa es mi equipo y lo que puedar hacer. Que mañana sea un gran espectáculo. Lo que suceda con ellos, con todo respeto, nos tiene sin cuidado", sostuvo Dulanto a Estadio Fútbol.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

🏆 HOY JUEGA EL CALLAO 🏆



🕗 8:00 p.m.

🏟️ Estadio Alejandro Villanueva

📍 Lima

🆚 Alianza Lima



🎟️ Consigue tus entradas virtuales, Tribuna Rosada VIP y banderolas en https://t.co/99Wl09tH57#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/3PjRmRHWtK — Club Sport Boys Association (@sportboys) February 20, 2026

Alianza Lima y lo que apunta Gustavo Dulanto

Más adelante, el popular 'Pochito' indicó que tener la presión de miles de hinchas de otro club en su contra es un ambiente que le gusta.

"El estadio va a estar lleno y las veces que fui no me recibieron bien. La verdad que disfruto ir porque me gustan esta clase de partidos. Le deseo todo lo mejor a mis compañeros de fútbol", dijo.

Finalmente, sobre chocar ante Luis Ramos, delantero de Alianza Lima, agregó que "Lo enfrentado a él cuando estuvo en Cusco FC y tuvo un buen paso en Colombia. Todas las líneas de Alianza tienen jugadores con experiencia. Hemos preparado el partido para que nos vaya bien".

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs. Sport Boys

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs. Melgar

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs. Universitario

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs. Alianza Atlético

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs. UTC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs. Sport Huancayo

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Atlético Grau vs. Juan Pablo II

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs. Comericiante Unidos

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso