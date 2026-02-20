No se amilana ante la 'caldera': Gustavo Dulanto calentó el Alianza Lima ante Sport Boys

Se viene un partido clave. Este viernes, Alianza Lima recibe a Sport Boys en Matute en un cotejo válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.
Gustavo Dulanto, quien tiene pasado con Universitario de Deportes, apunta a ser titular en la escuadra rosada de Sport Boys. En la previa, el zaguero central conversó con la prensa local y dio cuenta de lo que espera del cotejo en el Estadio Alejandro Villanueva.
"La hinchada de Alianza va a presionar y en eso no me compete opinar. Lo que me preocupa es mi equipo y lo que puedar hacer. Que mañana sea un gran espectáculo. Lo que suceda con ellos, con todo respeto, nos tiene sin cuidado", sostuvo Dulanto a Estadio Fútbol.
Alianza Lima y lo que apunta Gustavo Dulanto
Más adelante, el popular 'Pochito' indicó que tener la presión de miles de hinchas de otro club en su contra es un ambiente que le gusta.
"El estadio va a estar lleno y las veces que fui no me recibieron bien. La verdad que disfruto ir porque me gustan esta clase de partidos. Le deseo todo lo mejor a mis compañeros de fútbol", dijo.
Finalmente, sobre chocar ante Luis Ramos, delantero de Alianza Lima, agregó que "Lo enfrentado a él cuando estuvo en Cusco FC y tuvo un buen paso en Colombia. Todas las líneas de Alianza tienen jugadores con experiencia. Hemos preparado el partido para que nos vaya bien".
Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de febrero
Alianza Lima vs. Sport Boys
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Sábado 21 de febrero
FC Cajamarca vs. Melgar
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Sporting Cristal vs. Universitario
- Hora: 4:00 p.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Cienciano vs. Alianza Atlético
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Domingo 22 de febrero
ADT vs. UTC
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Unión Tarma
Los Chankas vs. Sport Huancayo
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Atlético Grau vs. Juan Pablo II
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Cusco FC vs. Comericiante Unidos
- Hora: 6:30 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Lunes 23 de febrero
CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Hugo Sotil