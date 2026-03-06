Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cienciano reveló por qué no ficharon a Carlos Zambrano y Miguel Trauco: "Podían trastornar el grupo"

Sport Boys llegó a un acuerdo palabra con Trauco y Zambrano.
Sport Boys llegó a un acuerdo palabra con Trauco y Zambrano. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Director general de Cienciano se refirió a la actualidad de los exjugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugarán este año en la Liga 1 Te Apuesto. Sport Boys confirmó el acuerdo de palabra con ambos futbolistas, que se desvincularon de Alianza Lima tras ser acusados de abuso sexual por una ciudadana argentina.

Eso sí, la dirigencia de Cienciano evaluó la posibilidad de fichar a Zambrano y Trauco. Sin embargo, se estrellaron con la negativa del cuerpo técnico liderado por el entrenador Horacio Melgarejo.

“Hablamos de Zambrano y Trauco. El cuerpo técnico se opuso y dijo que iban a trastornar al grupo", señaló Melgarejo en referencia a los experimentados futbolistas, que en los próximos días estamparían su firma por el Boys.

Zambrano y Trauco reforzarían a Boys, que no atraviesa un buen momento en el Apertura, certamen que se ubica en el puesto 14 con cinco puntos.

¿Cómo será el contrato de Zambrano y Trauco?

El acuerdo es hasta el final de la presente campaña y si es que se llegan a ciertos objetivos el mismo puede extenderse por un año más, todo de cara al centenario del club en el 2027.

Los dos jugadores pueden jugar por otro equipo en el Apertura de la Liga1, ya que sus marchas de Alianza se dieron antes que los mismos debuten en el cuadro de Pablo Guede.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Carlos Zambrano Cienciano Miguel Trauco Liga1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA