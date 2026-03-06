CD Moquegua vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Apertura 2026?

CD Moquegua vs. Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El cuadro de CD Moquegua juega por primera vez en la liga peruana de primera división. Así, en lo que va de temporada -mirando la tabla de posiciones- está en el penúltimo puesto con solo 4 puntos, mientras que su par de Sport Huancayo marcha en la séptima casilla con 7 unidades.

¿Cómo llegan el CD Moquegua y Sport Huancayo a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

CD Moquegua viene de empatar sin goles con Sport Boys, mientras que el 'Rojo Matador' llega de vencer 2-1 a Sporting Cristal.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 7 de marzo en el Estadio 25 de Noviembre. El recinto tiene una capacidad para 21,000 espectadores.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a las 11:00 a.m.

, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido CD Moquegua vs Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el CD Moquegua vs Sport Huancayo en vivo?

El partido de CD Moquegua contra Sport Huancayo será transmitido por L1 Max (canal 714 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

CD Moquegua vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

CD Moquegua: Carlos Grados; Aldair Perleche, Cristian Enciso, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén; Ricardo Chipao, Diego Ramírez, Edgar Lastre, Allonso Dávila; Yorman Zapata y Jeferson Collazos.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Jean Franco Falconi, Axel Chávez; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Javier Sanguinetti, Isaís Luján; Jeremy Canela y Yorleys Mena.