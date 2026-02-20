Cienciano vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Apertura 2026?

Cienciano vs. Alianza Atlético se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En lo que va de temporada de la liga peruana de primera división, Cienciano marcha con 3 puntos en la tabla de posiciones y el elenco 'churre', como se le conoce a Alianza Atlético, cuenta con solo una unidad más que el club cusqueño.

¿Cómo llegan Cienciano y Alianza Atlético a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?



La tienda de Cienciano viene de perder 2-1 con Universitario de Deportes, en tanto que el equipo del norte del país empató con Alianza Lima en la pasada jornada.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cienciano vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Cienciano vs Alianza Atlético en vivo?



El partido de Cienciano ante Alianza Atlético será transmitido por L1 Max (canal 711 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Cienciano vs Alianza Atlético: alineaciones posibles



Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Roman Suárez, Piero Guzmán, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz, Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo; Cristian Penilla y Valentín Robaldo.