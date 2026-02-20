Excompañero en LDU sobre Hernán Barcos: "Es una persona maravillosa"

Djorkaeff Reasco, hoy en Independiente del Valle, fue compañero de Hernán Barcos en LDU. El delantero solo tuvo palabras de elogio para el exjugador de Alianza Lima, a quien calificó como una "persona maravillosa" que siempre se preocupó por el bienestar de todos sus compañeros.

"Como capitán, Hernán Barcos era un líder nato. Alguien que decía las cosas de frente y siempre te impulsaba hacia adelante. Lo que él representa para mí es gigante, primero lo admiré como hincha, siendo uno de los mejores delanteros que vi en Liga, y luego como compañero fue fenomenal", dijo el jugador.

El delantero afirmó que, en 2018, año en que salieron campeones, fue como un padre para él y que le enseñó a definir y a leer a los arqueros. Además, dijo que Hernán Barcos siempre le daba consejos para ser mejor jugador y mejor persona.

"Como profesional es impresionante: se encargaba de que todos entrenaran y comieran bien, e incluso nos aconsejaba sobre ofertas de otros equipos para guiarnos por el mejor camino. En lo personal, seguimos en contacto y es una persona maravillosa", comentó en una entrevista con el creador de contenido Benjamín Annunziata.

Hernán Barcos dejó huella en los hinchas de Alianza Lima, el 'Pirata' ha recibido críticas por supuestas rivalidades con sus excompañeros, pero el hincha blanquiazul lo quiere de regreso. Hace unos días, el delantero de FC Cajamarca aseguró que un posible retorno no depende de él.

"No depende de mí, depende de Alianza Lima. Veremos a futuro. Todavía soy jugador de fútbol, soy jugador de FC Cajamarca y estoy bien y feliz aquí", declaró.