FC Cajamarca vs Melgar con Hernán Barcos: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 del Torneo Apertura?

FC Cajamarca llega al partido ocupando el puesto 14 en la Tabla de Posiciones. | Fuente: RPP
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

FC Cajamarca y Melgar se enfrentan en el estadio Héroes de San Ramón. Horarios y canales de TV para ver EN VIVO el partido.

EN VIVO | FC Cajamarca, con Hernán Barcos a la cabeza, recibirá a Melgar por la fecha 4 del Torneo Apertura, buscando recuperar el paso luego de caer por 2-0 ante Sport Huancayo. Melgar llega motivado luego de golear por 4-0 a CD Moquegua.

El partido entre FC Cajamarca y el FBC Melgar se disputará este sábado 21 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón a partir de la 1:00 p.m. por la fecha 4 del Torneo Apertura. Sigue EN VIVO por TV a través de L1 Max y también podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

FC Cajamarca vs Melgar: Altas y bajas en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

FC Cajamarca no contará con Pablo Lavandeira pues la Comisión disciplinaria de la Liga 1 aplicó una dura sanción de cuatro fechas al jugador tras sus reclamos en pleno partido contra Juan Pablo II en el encuentro por la primera fecha del Torneo Apertura. El equipo también sufre la ausencia de Jhonatan Medina quien sufrió una fractura en la mano derecha. Melgar llega sin bajas.

H2: ¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs Melgar en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón. El recinto tiene una capacidad para 10 495 espectadores.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs Melgar en vivo por el Torneo Apertura?

  • En Perú, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido FC Cajamarca vs Melgar comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido SFC Cajamarca vs Melgar comienza a las 3:00 p.m. 

¿Dónde ver el FC Cajamarca vs Melgar en vivo por TV?

El partido de FC Cajamarca vs Melgar será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

FC Cajamarca vs Melgar: alineaciones posibles

FC Cajamarca: Mosquera; Lagos, Betancourt, Andrade, Rodríguez; Rodas, Meza, Orejuela, Almirón, Miguez; Rodríguez.
DT: Carlos Silvestri

Melgar: Cabezudo; Ramos, Lazo, Orzán, Cabanillas; Salas, Tandazo, Guzmán, Erustes; Vidales, Cuesta. 
DT: Juan Reynoso.

FC Cajamarca vs Melgar: Últimos resultados

FC Cajamarca

Sport Huancayo 2-0 FC Cajamarca
FC Cajamarca 1-1 Deportivo Garcilaso
Juan Pablo Segundo 3-3 FC Cajamarca

Melgar

Melgar 4-0 CD Moquegua
Sporting Cristal 1-2 Melgar
Melgar 2-0 Cienciano

FC Cajamarca Melgar Liga 1 Hernán Barcos

