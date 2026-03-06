Liga 1: Cusco FC y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 6

Palpitamos la previa del choque entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Walter Guadalupe.

Cusco FC ejercerá mañana la localía ante Deportivo Garcilaso, desde las 19:00 horas y en el marco de la fecha 6 del campeonato peruano.

Así llegan Cusco FC y Deportivo Garcilaso

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos del campeonato peruano

Cusco FC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Juan Pablo II por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano

Deportivo Garcilaso viene de caer derrotado 2 a 3 ante Cienciano. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Cusco FC quien ganó 4 a 0.

Walter Guadalupe es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 7: vs Cienciano: 15 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Deportivo Moquegua: 21 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 7: vs Alianza Lima: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Grau: 22 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Horario Cusco FC y Deportivo Garcilaso, según país