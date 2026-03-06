Últimas Noticias
Liga 1: Por la fecha 6 se enfrentarán Deportivo Moquegua y Sport Huancayo

Todos los detalles de la previa del partido entre Deportivo Moquegua y Sport Huancayo, que se jugará el sábado 7 de marzo desde las 11:00 horas en el Estadio 25 de Noviembre.

Sport Huancayo y Deportivo Moquegua se enfrentarán en el Estadio 25 de Noviembre el próximo sábado 7 de marzo desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del campeonato peruano.

Así llegan Deportivo Moquegua y Sport Huancayo

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Deportivo Moquegua en partidos del campeonato peruano

Deportivo Moquegua igualó 0-0 frente a Sport Boys. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 8 goles y registró solo 3 a favor.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos del campeonato peruano

Sport Huancayo viene de un triunfo 2 a 1 frente a Sporting Cristal. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 6 en su arco.

Horario Deportivo Moquegua y Sport Huancayo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
