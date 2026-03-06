Liga 1: Sporting Cristal se enfrenta ante la visita Alianza Atlético por la fecha 6

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo, con el arbitraje de Daniel Ureta Pereda. El duelo se jugará mañana desde las 15:30 horas.

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos del campeonato peruano

Sporting Cristal busca levantarse de su derrota ante Sport Huancayo en el Huancayo. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 7 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos del campeonato peruano

El anterior partido disputado entre Alianza Atlético finalizó en empate por 0-0 ante ADT de Tarma. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 2.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Daniel Ureta Pereda.

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 7: vs Sport Boys: 15 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Los Chankas: 21 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 7: vs Deportivo Moquegua: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs UTC: 22 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Horario Sporting Cristal y Alianza Atlético, según país