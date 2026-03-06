Liga 1: UTC visita a Comerciantes Unidos por la fecha 6

La previa del choque de Comerciantes Unidos ante UTC, a disputarse en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II mañana desde las 13:15 horas. El árbitro será Roberto Pérez Gutiérrez.

A partir de las 13:15 horas, Comerciantes Unidos y UTC protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 del campeonato peruano, en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Así llegan Comerciantes Unidos y UTC

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos del campeonato peruano

Comerciantes Unidos viene de vencer a Grau con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de UTC en partidos del campeonato peruano

UTC viene de perder contra Alianza Lima por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 8 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Comerciantes Unidos con un marcador de 2-1.

Roberto Pérez Gutiérrez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 7: vs FC Cajamarca: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Universitario: 21 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 7: vs Universitario: 14 de marzo - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Alianza Atlético: 22 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Horario Comerciantes Unidos y UTC, según país