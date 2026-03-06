Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Apertura 2026?

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Este cotejo de Sporting Cristal contra Alianza Atlético será un termómetro para los celestes ya que luego se les viene la vuelta de la tercera fase en la Copa Libertadores. Los rimenses están lejos de la punta, que tiene Alianza Lima, y deben recuperarse en el corto plazo para no perder chances por el título.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?



Sporting Cristal viene de derrotar 1-0 a Carabobo por la Copa Libertadores, en tanto que los 'churres' llegan de ganarle 2-0 a Deportivo Garcilaso en la Sudamericana.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 7 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura?

En Perú , el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 3:30 p.m.



En Colombia, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 4:30 p.m.



En Paraguay, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.



¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Alianza Atlético en vivo por TV?

El partido de Sporting Cristal ante Alianza Atlético será transmitido por L1 Max (canal 714 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: alineaciones posibles



Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Catriel Cabellos, Martín Távara, Christofer Gonzales; Irven Ávila y Felipe Vizeu.

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Roman Suárez, Piero Guzmán, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz; Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla; Valetín Robaldo.