Erick Delgado 'calienta' el Cristal vs Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones"

Erick Delgado revivió su etapa como futbolista en la antesala del Sporting Cristal ante Universitario de Deportes. Para el popular 'Loco', estos compromisos tienen un sabor especial y se viven a mil, ya que los tres puntos en juego serán claves para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026.

"Estaba pensando en Cristal y Cristal tiene la responsabilidad de jugar contra la 'U' el sábado y tiene que ganarlo porque está de local, porque tiene que ir en búsqueda de los puntos porque se le puede despegar mucho y eso es contraproducente para Cristal y sus intereses en cuanto al campeonato", señaló Delgado.

Delgado, además, está convencido de que Cristal tiene grandes chances para ganar ante su público en el estadio Alberto Gallardo, recinto donde se volverá a jugar un partido frente a Univesitario después de 15 años.

El exaquero celeste y de la Selección Peruana también dejó en claro que tiene buenas estadísticas en los duelos ante la 'U', especialmente de visitante. "Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo fui y gané. Siempre gané, por eso no me quieren, era mi parque de diversiones", comentó en el programa de YouTube Primer Toque.

Agregó, que "la primera vez que jugué con Municipal en el monumental ganamos y fue con un equipo que humildemente nos miraban por encima y terminamos peleando el campeonato en el 2015".

Modo Copa Libertadores

Delgado, que ganó tres títulos nacionales con Cristal, señaló que el club rimense es gran favorito para eliminar a 2 de Mayo de la Copa Libertadores.

"Y Cristal debe de salir el martes en búsqueda del resultado positivo e imponerse con jerarquía de decir que yo allá jugué con 10, pero acá con 11 en mi cancha, te paso por encima. El jugador debe convivir jugar bajo presión", culminó.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sporting Cristal en vivo por el Torneo Apertura?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura?