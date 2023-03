Sporting Cristal: el análisis del técnico tras el empate ante ADT por la Liga1 Betsson

El técnico brasileño Tiago Nunes asumió la dirección técnica de Sporting Cristal esta gtemporada. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Sporting Cristal igualó sin goles con ADT en el Alberto Gallardo por la jornada 7 del Apertura por la Liga1 Betsson. Al término del cotejo, el entrenador del cuadro celeste, Tiago Nunes, agradeció a la hinchada rimense por la "paciencia" que mostró durante el partido, que "realmente no nos ha gustado". ¿Las razones? A continuación, el mismo técnico te las da a conocer.

"Fue un primer tiempo aburrido, no hubo juego. Desde afuera, como entrenador, no me gusto ver este partido, y, ahora, me imagino como hincha. Hoy tuvimos 101 minutos de partido y solo 48 fueron jugados, todo el partido restante se quedó parado y parado y no por culpa de los jugadores. (El duelo) No fue violento, no hubo muchas faltas. Se sacó once amarillas. Es increíble. Nunca había visto algo parecido, tener tantas amarillas en un partido normal, faltas normales tanto como para ADT y para nosotros. Hay variables fuera de nuestra control y debemos mantener la calma, nuestra tranquilidad", dijo Tiago Nunes en conferencia de prensa.

El entrenador brasileño valoró el desempeño del equipo de Franco Navarro. "Hoy elegí un equipo con mayor asociación, pero no tuvimos claridad para generar ocasiones. Nuestro rival impuso un ritmo fuerte, que estuvo cerca de ganar el partido. Felicitar a nuestro rival que fue bravo, peleó, luchó y supo explorar nuestras dificultades. Ahora tenemos que sacar buenas conclusiones de este tipo de juego porque yo intento dar oportunidad a todos los jugadores de tener minutos y demostrar que están en condiciones de jugar en Cristal y con cada partido vamos sacando más opiniones", afirmó.





DT de Sporting Cristal sobre la actuación del árbitro

Sobre el desempeño del arbitraje, que fue encabezado por Pablo López Ramos, comentó: "No creo que el árbitro haya tenido influencia porque la responsabilidad es nuestra, el árbitro tiene una característica, es un componente. El público que vino quiere ver fútbol, y de 101 minutos un hincha ve 48 minutos de partido, increíble. Pero no creo que tenga influencia directamente".

Sporting Cristal y la Copa Libertadores

El entrenador se refirió a la posible presencia de Yoshimar Yotun y Martín Távara para el próximo partido que sostendrá Sporting Cristal ante Huracán por la Copa Libertadores.

"Yotún está en proceso de recuperación en la parte física y no tenemos la certeza de si va a viajar o no. Lo de Martín es un tema que no es deportivo, es algo que se lo voy a dejar a la directiva".

El domingo comienza a trabajar en la Copa. "Voy a evaluar en esta semana porque aún estamos viendo a Huracán, mañana juegan y vamos a tratar de sacar mejores conclusiones", finalizó.