Universitario vs. Los Chankas en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

Universitario de Deportes viajará a Andahuaylas en un choque de alto voltaje para el tricampeón nacional, que tendrá que enfrentar a uno de los equipos de mejor momento en el Torneo Apertura 2026: Los Chankas.

En la fecha pasada, la 'U' ganó 1-0 a FC Cajamarca, pero no lo hizo con la contundencia de sus mejores actuaciones.

En tanto, Los Chankas ganó 2-1 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA. Buscará un buen resultado y mantener el invicto en el campeonato.

Universitario vs. Los Chankas: altas y bajas para la fecha 6 del Torneo Apertura 2026



En Universitario, existe la duda si el entrenador Javier Rabanal incluirá a Anderson Santamaría, que se lesionó en el duelo ante FC Cajamarca.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Los Chankas en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 8 de marzo en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas). El recinto tiene una capacidad para 10 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Los Chankas en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.



, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 3:30 p.m. En Colombia, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 4:30 p.m.



En Paraguay, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Universitario vs. Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs. Los Chankas en vivo por TV?

El partido de Universitario vs. Los Chankas será transmitido por L1 Max (canal 714 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs. Los Chankas: alineaciones posibles



Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Los Chankas: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz; Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzáles, Brian Guevara; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero.

Universitario vs. Los Chankas: últimos resultados

22-11-2025 | Los Chankas 3-1 Universitario

12-07-2025 | Universitario 0-0 Los Chankas

03-11-2024 | Los Chankas 0-0 Universitario