Lionel Scaloni | Fuente: AFP

Este jueves Argentina se medirá ante Venezuela por la fecha triple de Eliminatorias y, previo al compromiso, Lionel Scaloni, entrenador de la 'albiceleste', dio sus impresiones sobre este importante partido y la actualidad del equipo argentino.

"Fuimos campeones hace muy poco tiempo y ahora tenemos que volver a estar a la altura. Si no hubiéramos salido campeones también íbamos a tener que seguir compitiendo. Esto es una rueda y lo único que vale es darlo todo. Después de que dimos la lista se habló muchísimo y quiero recalcar la actitud de nuestros futbolistas de siempre querer estar. Es un paso adelante que dio la selección", sostuvo Scaloni en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega argentino también se refirió al posible equipo que lanzará al campo de juego: "El equipo no esta definido, pero no va a cambiar mucho del de la final de la Copa América. Esta tarde vamos a ir a entrenar. Sinceramente las condiciones no eran las ideales, ya lo hemos sufrido en la Copa (América) y estamos acostumbrados. La cancha para mañana no está tan mala".

En tanto a sus rivales en esta fecha triple (Venezuela, Brasil y Bolivia), Scaloni precisó: "Ahora comienza un nuevo desafío porque todas las selecciones querrán ganarle al campeón. Nosotros tenemos la necesidad de sacar puntos y hacer una buena Eliminatoria".

Lionel Messi de titular ante Venezuela:

Lionel Scaloni también habló de la actualidad de la 'Pulga' y las chances que tiene de ir desde el arranque: "Venir a la selección es totalmente diferente a un club. Sabemos que Lionel (Messi) está compitiendo en un gran club y eso es lo más importante y si él está bien físicamente será titular en los tres partidos.

NUESTRO PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.