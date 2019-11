Atlético de Madrid vs. Espanyol se enfrentan por la fecha 13 de LaLiga. | Fuente: Atlético de Madrid - Twitter

Atlético de Madrid vs. Espanyol EN VIVO | Hoy domingo 10 de noviembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana) el 'Atleti' recibe al Espanyol. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de España. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: alineaciones confirmadas

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Felipe, Mario Hermoso, Saúl Ñíguez; Koke Resurrección, Thomas Partey, Héctor Herrera, Vitolo Machín; Ángel Correa, Álvaro Morata.

Espanyol: Diego López; Naldo, Bernardo Espinosa, David López; Javier López, Víctor Sánchez, Marc Roca, Víctor Gómez, Sergi Darder; Wu Lei, Facundo Ferreyra.

Estadio: Wanda Metropolitano de Madrid.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

Atlético de Madrid vs. Espanyol EN VIVO | Hoy domingo 10 de noviembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana) el 'Atleti' recibe al Espanyol. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de España. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Atlético de Madrid vs. Espanyol

Domingo 10 de noviembre a las 10:00 a.m. (hora peruana)

Lugar

Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.