Barcelona vs. Athletic Club: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 27 de LaLiga?

Barcelona vs. Athletic Club se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 27 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El conjunto del FC Barcelona llega a la cita contra el Athletic Club de Bilbao inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de tres victorias consecutivas entre todas las competiciones con un balance de 10 goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer eliminado frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.



La buena noticia para el Barcelona es al regreso del polivalente Eric García, tras cumplir sanción en la Copa, y del delantero Robert Lewandowski, quien se ejercitó con normalidad, ataviado con una máscara protectora por la fractura ósea sufrida en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo ante Villarreal.

¿Cómo llegan Barcelona y el Athletic Club a la fecha 27 de LaLiga?

Los culés viene de golear 3-0 al Atlético de Madrid por la Copa del Rey, en tanto que el club vasco llega de perder 1-0 ante la Real Sociedad en el mismo campeonato.

¿Cuándo y dónde juegan Athletic Club vs Barcelona en vivo por la fecha 27 de LaLiga?

El partido está programado para el sábado 7 de marzo en el Nuevo San Mamés. El recinto tiene una capacidad para 53,331 espectadores.

Ultimos preparativos antes de visitar San Mamés 🏟️ pic.twitter.com/s1ubvCUZnC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 6, 2026

¿A qué hora juegan Athletic Club vs Barcelona en vivo por la fecha 27 de LaLiga?

En Perú , el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Athletic Club vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Athletic Club vs Barcelona en vivo?

El partido de Athletic Club contra Barcelona será transmitido vía D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Athletic Club vs Barcelona: alineaciones posibles

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams; Sancet, Berenguer y Guruzeta.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín; Bernal, Dani Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

(Con información de EFE)