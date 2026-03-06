Jugará con André Carrillo: Jesse Lingard, ex Manchester United, fue anunciado como nuevo fichaje de Corinthians

Confirmado. Tras una serie de negociaciones entre ambas partes, Corinthians anunció el fichaje del delantero inglés Jesse Lingard. El europeo jugará al lado del peruano André Carrillo.

Fue por medio de sus redes sociales que en Corinthians le dieron la bienvenida a Jesse Lingard. El atacante jugará por primera vez en el fútbol sudamericano de élite y ya entrena a junto con sus nuevos compañeros de equipo.

"El Sport Club Corinthians Paulista ha acordado el fichaje del delantero Jesse Lingard. El inglés, de 33 años, llega al 'Timao' con un contrato vigente hasta finales de 2026, con posibilidad de renovación automática hasta finales de 2027 si se cumplen ciertos objetivos establecidos en el contrato", indica el club.

Jesse Lingard ya es de Corinthians

Luego, en el cuadro de la ciudad de Sao Paulo, destacaron el paso del futbolista en uno de los equipos más grandes de la primera división de Inglaterra.

"Tras formarse en las categorías inferiores del Manchester United, los inicios de su carrera profesional estuvieron marcados por cesiones en clubes de su país natal antes de establecerse en ek 2016, donde marcó el gol de la victoria en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace. Allí, jugó junto al delantero holandés Memphis Depay", manifestaron.

Finalmente, hablaron brevemente de lo que fueron los últimos años de Jesse Lingard en el fútbol europeo, además del asiático.

En 2021, fue cedido al West Ham y transferido al Nottingham Forest después de que su contrato con el United expirara al año siguiente. Su primera experiencia en el extranjero fue con el Seoul FC de Corea del Sur, último club del delantero antes de llegar al Corinthians.

Hay que tener en cuenta que ya entrena junto a sus nuevos compañeros de Corinthians y se espera que su debut sea el miércoles 11 de marzo contra Coritiba por el Brasileirao.