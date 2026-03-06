Alarma por Cristiano Ronaldo: DT de Al Nassr afirma que su lesión es "más grave de lo esperado"

Cristiano Ronaldo es baja para el Al Nassr en la Liga Profesional Saudí y en la Selección de Portugal, debido a una lesión -ocurrida a fines de febrero- en el tendón de la corva, según reportó su club en redes sociales.

Este sábado, Al Nassr juega contra el Neom SC por la liga saudí y Cristiano Ronaldo no será parte de la convocatoria. Es más, su entrenador Jorge Jesús dio cuenta de que la dolencia que presenta el crack portugués es más grave de lo reportado en un primer momento.

"Luego de las pruebas, hemos visto que la lesión de Cristiano es más grave de lo que esperábamos", fue lo que sostuvo el DT de Al Nassr en conferencia de prensa.