Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alarma por Cristiano Ronaldo: DT de Al Nassr afirma que su lesión es "más grave de lo esperado"

Cristiano llegó a Al Nassr tras dejar el Manchester United.
Cristiano llegó a Al Nassr tras dejar el Manchester United. | Fuente: AlNassr Saudi
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Jorge Jesús, entrenador de Al Nassr, habló del estado de salud de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo es baja para el Al Nassr en la Liga Profesional Saudí y en la Selección de Portugal, debido a una lesión -ocurrida a fines de febrero- en el tendón de la corva, según reportó su club en redes sociales.

Este sábado, Al Nassr juega contra el Neom SC por la liga saudí y Cristiano Ronaldo no será parte de la convocatoria. Es más, su entrenador Jorge Jesús dio cuenta de que la dolencia que presenta el crack portugués es más grave de lo reportado en un primer momento.

"Luego de las pruebas, hemos visto que la lesión de Cristiano es más grave de lo que esperábamos", fue lo que sostuvo el DT de Al Nassr en conferencia de prensa.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Cristiano Ronaldo también tiene pasado en Real Madrid y la Juventus.
Cristiano Ronaldo también tiene pasado en Real Madrid y la Juventus. | Fuente: AlNassr Saudi

¿Cuál es el estado de Cristiano Ronaldo?

Después, el entrenador luso dio cuenta de las acciones que tomará el club para la recuperación del cinco veces Balón de Oro.

"Va a viajar a España, al igual que otros futbolistas que acudieron allí para tratarse. Su lesión requiere un tratamiento en la ciudad de Madrid, con su terapeuta personal. Esperamos que regrese pronto", añadió el estratega.

Hay que tener en cuenta que, el 28 y 31 de marco, la Selección de Portugal tiene un par de amistosos pactados hacia el Mundial 2026 y la presencia de Cristiano Ronaldo en los mismos corre peligro.

El primer duelo del seleccionado luso será contra su par de México. Luego, el campeón de la Eurocopa 2016 enfrentará a Estados Unidos, todo de cara a su preparación al Mundial.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la cifra de los mil goles. Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al Nassr y con la Selección de Portugal.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Cristiano Ronaldo Al Nassr

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA