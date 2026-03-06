Tras salir de Sporting Cristal: Nicolás Pasquini jugará en Sarmiento con Diego Churín

Nicolás Pasquini jugó dos temporadas y media con la camiseta de Sporting Cristal. Sin embargo, ante la llegada de Paulo Autuori en el 2025, salió del Rímac para fines de ese año.

Natural de Argentina, el lateral izquierdo Nicolás Pasquini siguió en lo suyo y desde su país le abrieron las puertas. Resulta que el Sarmiento confirmó su fichaje para lo que resta de temporada de la Liga Profesional; la liga albiceleste de primera división.

"Pasquini es nuevo refuerzo de Sarmiento. El lateral izquierdo, de último paso en Sporting Cristal firmó contrato por un año con el verde", es lo que indican desde el elenco de Junín, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

El paso de Nicolás Pasquini en Sporting Cristal

Fue a poco de la pasada quincena del mes de diciembre que en Cristal dieron cuenta de la salida de Pasquini de su primer equipo.

"¡Gracias por todo, Nico! Nicolás Pasquini no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2023. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante este tiempo con la Celeste", indicaron desde el conjunto rimense.

Nicolás Pasquini, de 34 años, ocupaba plaza de extranjero en el cuadro del Rímac. Durante su etapa en el club jugó en total 84 partidos, siendo utilizado como lateral izquierdo, stopper o zaguero central.

Hay que tener en cuenta que en Sarmiento juega el delantero argentino Diego Churín. El atacante, en el año 2025, jugó en Universitario de Deportes y fue campeón en la Liga1 Te Apuesto (anotó cinco goles con la camiseta crema).

De otro lado, el Sarmiento no la pasa bien en lo que va de temporada en la Liga Profesional. Marcha en decimosegundo lugar del Grupo B con 9 puntos y el martes 10 de marzo recibe a Racing Club.