"La directiva de Barcelona cometió el error de proponerle a Lionel Messi un proyecto sin factor emocional". | Fuente: AFP

Este martes se dio a conocer una noticia que remeció al fútbol mundial: Lionel Messi le comunicó a FC Barcelona que no desea continuar su carrera en el equipo 'culé', al que ha pertenecido durante toda su vida como futbolista profesional.

Por su parte, Leonardo Faccio, periodista y autor de la biografía más importante de Messi ("Messi, el chico que siempre llegaba tarde"), se refirió a esta posible salida del astro argentino del conjunto 'azulgrana'.

"La directiva cometió el error de darle salida a Luis Suárez y tratar de pactar algo con Lionel Messi sin darle nada a cambio, y no hablo de dinero, sino de que el proyecto tenga un factor emocional que lo haga quedarse. Esta fue la respuesta de Messi ante ese pragmatismo", afirmó Faccio en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tal sentido, el periodista argumentó que los conflictos entre el jugador y la directiva de Josep María Bartomeu no pasa por lo económico, sino por desgaste emocional que tiene el futbolista desde el 2015 y que hoy parece haber colmado el vaso.

"El amigo de Messi es Luis Suárez. No hubo posibilidad de que él participara en alguna toma de decisión cuando supo que Suárez no seguía, esto tiene un peso muy fuerte para él en tanto a lo simbólico", sostuvo Faccio.

Pese a esta decisión y a la hasta ahora inminente salida del astro argentino del cuadro 'culé', Leonardo Faccio afirmó que es una medida sorpresiva para quienes conocer al jugador de cerca.

"No me imagino a Messi sin la camiseta de Barcelona. No por lo futbolístico, sino por lo humano. Hizo de Barcelona su casa, es un tipo de rutinas y se me hace difícil imaginarlo fuera de todo eso".

Hasta donde se conoce, el astro argentino le envió un BuroFax a la dirigencia catalana haciéndole saber que no desea continuar en el club y desea marcharse como jugador libre. Sin embargo, desde el club no admiten como legal su salida unilateral y apelan a una cláusula de rescisión de 700 millones de euros pactada en el contrato del jugador.