Real Madrid vs. Osasuna: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 25 de LaLiga?

Real Madrid vs. Osasuna se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 25 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La tienda del Real Madrid defiende el liderato de la liga española de primera división, recuperado 78 días después en detrimento del Barcelona, ante un Osasuna con la moral por las nubes tras cinco jornadas sin perder y con su delantero Ante Budimir en estado de gracia, con el objetivo de confirmar que su buena racha no es casualidad.

El Real Madrid perdió la cima tras empatar (1-1) en casa del Girona el 30 de noviembre, y lo recuperó el 16 de febrero tras la derrota del Barcelona, precisamente, en Girona (1-2); por lo que el conjunto blanco cuenta con dos puntos de ventaja en la clasificación, que comenzará a defender ante los 'rojillos'.

¿Cómo llegan Osasuna y Real Madrid a la fecha 25 de LaLiga 2026?

Los locales vienen de empatar a cero con el Osasuna, en tanto que la 'Casa Blanca' llega de ganarle 1-0 a Benfica en los playoffs de la Champions League.

¿Cuándo y dónde juegan Osasuna vs Real Madrid en vivo por la LaLiga?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio El Sadar. El recinto tiene una capacidad para 23,576 espectadores.

¿A qué hora juegan Osasuna vs Real Madrid en vivo por la LaLiga 2026?

En Perú, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 12:30 p.m.

En España, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia, el partido Osasuna vs Real Madridcomienza a las 12:30 p.m.

En Ecuador, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 12:30 p.m.

En Venezuela, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a la 1:30 p.m.

En Bolivia, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a la 1:30 p.m.

En Chile, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.

En Paraguay, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.

En Uruguay, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.

En Argentina, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.

En Brasil, el partido Osasuna vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver el Osasuna vs Real Madrid en vivo?

El partido de Osasuna contra Real Madrid será transmitido por D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Osasuna vs Real Madrid: alineaciones posibles



Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Víctor Muñoz, Budimir y Moro.

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinícius y Mbappé.

(Con información de EFE)