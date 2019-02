Chile saldrá a defender su título en la Copa América 2019. | Fuente: AFP

Reinaldo Rueda ha sufrido algunos altibajos desde que asumió la dirección técnica de la Selección de Chile. El equipo no dejó una buena impresión en varios amistosos y además ha tenido algunos 'roces' con algunos referentes del equipo a los que ha terminado excluyendo. Así lo reconoció en una reciente entrevista.

El DT cafetero decidió que por ahora no convocará más a Eduardo Vargas, otrora goleador y referente de la 'Roja'. ¿Por qué no está Vargas?, le preguntaron en una entrevista con La Tercera. "Una decisión mía en la que influyó su comportamiento en Suecia (durante un amistoso)", confesó el colombiano.

"Queremos que cada día haya un buen comportamiento en la 'Roja'. En todos los órdenes. En el comedor, en el bus, en los viajes, en la forma de presentarse, en todo", añadió Reinaldo Rueda.

En la misma línea se encuentra Marcelo Diaz, otro referente de la 'Roja y que ahora vive un buen presente en Racing. "Está mi admiración por él. Cuando lo tuve de rival era de los que consideraba a controlar, porque sabía que era el pase inteligente, el primer pase de Chile. Admiro su inteligencia de juego. Pero es otro momento el que vivimos, miro otras alternativas en esa posición", puntualizó.

Finalmente, aclaró sobre su situación si no llega a cumplir un buen papel en la Copa América. "La meta grande es la clasificatoria al Mundial. De nada le sirvió a Chile ganar las dos Copas América y no ir al Mundial. Esa es la gran frustración. Depende del análisis (seguir o no), si lo merecemos o no, si hacemos un juego que sea orgullo de Chile, o definitivamente somos un desastre y me tengo que ir", enfatizó.