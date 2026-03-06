LaLiga EA Sports: Barcelona enfrenta a Athletic Bilbao buscando seguir en la cima de la tabla

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Barcelona, que se enfrentarán en la Catedral mañana a las 15:00 horas.

Athletic Bilbao y Barcelona se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 27 de la Liga y se disputará en la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Barcelona

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Rayo Vallecano, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y 1 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 14 goles y ha recibido 4.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el noveno puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 64 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (21 PG - 1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 4 Villarreal 51 26 16 3 7 17 9 Athletic Bilbao 35 26 10 5 11 -6

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Sevilla: 15 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Rayo Vallecano: 22 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

