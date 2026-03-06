LaLiga EA Sports: Por la fecha 27 se enfrentarán Atlético de Madrid y Real Sociedad

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que se jugará mañana desde las 12:30 horas en el Metropolitano.
Atlético de Madrid aguarda mañana la visita de Real Sociedad, para jugar el partido por la fecha 27 de la Liga, a partir de las 12:30 horas.
Así llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid venció por 1-0 a Real Oviedo. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad viene de un triunfo 1 a 0 frente a Mallorca. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 9 en su arco.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 51 puntos (15 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|64
|26
|21
|1
|4
|45
|2
|Real Madrid
|60
|26
|19
|3
|4
|32
|3
|Atlético de Madrid
|51
|26
|15
|6
|5
|20
|4
|Villarreal
|51
|26
|16
|3
|7
|17
|8
|Real Sociedad
|35
|26
|9
|8
|9
|0
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Real Madrid: 22 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Sociedad, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas